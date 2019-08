En Pasto se reconocerá la labor de las mujeres que buscan a desaparecidos

Colombia en Transición

La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se unen para rendirle un homenaje y reconocimiento a las miles de mujeres y familiares que no desisten en la búsqueda de sus desaparecidos. El encuentro será del 26 al 28 de agosto.

En 1977 se tiene registro de la primera desaparición forzada ocurrida en Colombia: la de la militante del ELN, Omaira Montoya, quien fue capturada por hombres del F2, la policía de inteligencia de esa época, y tras 42 años no se sabe de su paradero. Desde ese momento, en este país no ha cesado este delito. La desaparición forzada siempre se usó durante el conflicto armado como arma de guerra: para callar a quienes reclamaban por una sociedad justa, para sembrar terror en medio de las comunidades. Y se convirtió en un arma de guerra no solo porque atemoriza sino también porque es un delito de difícil rastro y por eso queda en su mayoría en la impunidad.

La desaparición -ya sea forzada, por secuestro, por reclutamiento ilícito y durante los enfrentamientos – es un crimen que continúa presente en la vida de miles de familiares que se preguntan todos los días dónde está su ser querido. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas estima que hay más de 120.000 desaparecidos en razón del conflicto.

Quienes han liderado la búsqueda de estas personas y la exigencia de respuestas han sido las familias, principalmente las madres, hermanas, hijas, esposas o cuñadas. Ellas han sido el símbolo de lucha, de resistencia, de esperanza y de búsqueda también de la verdad -qué les pasó, dónde están, por qué no han vuelto y cuáles fueran las razones para que se los llevaran-.

Ellas, sobre todo, han logrado que en Colombia se tipificara la desaparición forzada como delito en el año 2000, que se creara la Comisión Nacional de Búsqueda y que en instancias internacionales se obligara al Estado colombiano a dar respuestas. Más recientemente, las más de 40 organizaciones sociales que se han conformado en torno a la desaparición forzada lograron que en el acuerdo de paz con las Farc se incluyera la creación de un mecanismo extrajudicial y humanitario para la búsqueda: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Por su lucha firme no solo en la búsqueda sino también en la recuperación de la memoria y la dignificación de las personas desaparecidas, esta entidad junto a la Comisión de la Verdad les rendirá un reconocimiento a estas mujeres y familiares. Este acto será el segundo Encuentro por la Verdad y se llevará a cabo entre el 26 al 28 de agosto en Pasto.

El proceso de reconocimiento inició en cinco ciudades del país y terminará en la capital de Nariño. Este 26 de agosto se realizará una gira cultural con obras de teatro en distintas universidades de Pasto. El día 27 se harán conversatorios alrededor de experiencias internacionales y nacionales de búsqueda, y eventos culturales como recorridos por galerías de la memoria y la presentación de las Cantaoras del Pacífico y Herencia de Timbiquí, entre otros grupos. Culminará con un acto solemne el miércoles 28 de agosto, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Javeriano de Pasto, ubicado en la calle 21 # 25-59.

Respecto a este encuentro, el comisionado Alejandro Valencia explica que "los familiares y en particular las mujeres han llevado la tarea protagónica de buscar a sus desaparecidos. Es decir, nunca han descansado de saber qué fue lo que pasó con ellos, dónde están, si están vivos o si están muertos. Y en últimas la búsqueda es un ejercicio de esperanza y hay gente que toda la vida ha seguido en esa lucha. Precisamente queremos reconocer ese trabajo".

Durante estos tres días asistirán organizaciones sociales y mujeres indígenas, campesinas y de los pueblos raizales de todo el país para recibir el reconocimiento a su persistencia.

Los Encuentros de la Verdad hacen parte del mandato de la Comisión de la Verdad para entenderlas dinámicas y los impactos del conflicto en la sociedad colombiana. El evento será transmitido por la página de Colombia2020 y por la señal digital a través de la página web de la Comisión de la Verdad www.comisiondelaverdad.co, a partir de las 08:00 a.m.