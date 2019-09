Murales y grafitis en Bogotá que protestan en contra de la desaparición

Carolina Ávila Cortés / @lacaroa08

Los grafitis de esta ciudad protestan en contra de la corrupción, de la parapolítica, de la violencia o la desigualdad social, pero también recogen la memoria e idiosincrasia del pueblo colombiano. Hay retratos pintados en las calles de hombres y mujeres campesinos, indígenas o afros; y pincelazos que reviven a grandes personajes colombianos como Gabriel García Márquez o al periodista y humorista Jaime Garzón, cuyo rostro sigue pintado en la calle 26.

Entre esos miles de grafitis y murales, hay reclamos en contra de los más de 120.000 desaparecidos que hay en Colombia a causa de la violencia política y social. Imprimen en la memoria de los transeúntes los nombres de quienes desaparecieron. Algunos continúan en las calles con los colores que les dan vida, otros han sido borrados y reemplazados por avisos o nuevas construcciones.

Acá haremos un breve recorrido por los murales que siguen pintados en las calles bogotanas y que alzan la voz en contra de la desaparición.

Foto: Jérémie Houdin

Toxicómano y Erre, dos de los artistas urbanos más reconocidos en el país, se unieron a la iniciativa #AquíFaltaAlguien del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para pintar cuatro murales en distintos sectores de Bogotá que mandaran un mensaje de solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas y a su vez, honraran a los más de 83.000 desaparecidos de manera forzada que hay en Colombia, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Foto: Jérémie Houdin

El primer mural fue el de esta mujer afro a la que acompaña la frase “la angustia no me deja dormir”. Fue pintado por Toxicómano el 12 y 13 de marzo de 2019. ¿Hacia dónde va este mensaje? A que la incertidumbre de un familiar que busca a su ser querido desaparecido no cesa hasta encontrarlo o saber qué pasó con él o ella. Muchas familias llevan en esa zozobra por más de 40 años y de este delito han sido víctimas todos los sectores: campesinos, empresarios, mujeres, niños, indígenas, militares y guerrilleros. Queda en el centro de Bogotá, en la carrera 3 con calle 21, frente a la estación de Transmilenio “Universidades”.

Foto: Jérémie Houdin

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, una entidad que nació por mandato del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, asegura que los desaparecidos pueden ser más de 120.000, incluyendo a quienes desaparecieron de manera forzada, después de enfrentamientos, por secuestro y reclutamiento ilícito. El mural “Nos están desapareciendo” fue realizado por Erre, el 29 y 30 de marzo de este año. Queda en la carrera 91 con calle 153, localidad de Suba.

Foto: Jérémie Houdin

Una de las intenciones con estos grafitis no es solo visibilizar la desaparición, sino también interpelar al público. Mientras pintaban, era usual que la gente se les acercara a preguntar o sencillamente a apreciar. Ese hecho ya implicaba una reflexión en el transeúnte: “¿Dónde están? ¿Qué fue lo que les pasó?”. La autora de este mural también es Erre y fue realizado el 4 de abril. Queda en la carrera 7 con calle 55.

Foto: Jérémie Houdin

En el barrio Restrepo de Bogotá, en la Avenida NQS con calle 10 sur, un importante sector industrial y comercial de la ciudad, Toxicómano elaboró este retrato. Lo terminó el 9 de abril de 2019. Al lado del rostro dice: “El desaparecido vuelve cada vez que lo trae el pensamiento”.

Foto: Guarichas

En la entrada de la Universidad Nacional por la calle 26 se puede ver este muro, construido de manera colectiva por familiares de víctimas de desaparición forzada que integran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y los colectivos Guarichas y El Embudo. Ha sido un trabajo de tres años. “No se reconoce la magnitud de este delito, ni el número real de víctimas y el nivel de impunidad es muy alto”, sostiene el colectivo Guarichas. Por eso, hicieron este mural con la intención de visibilizar la lucha de los familiares por buscarlos.

La cifra de 173.339 víctimas fue recopilada por el Movice y engloba tanto a personas desaparecidas como a sus familiares.

Foto: BeligerArte

La imagen de Carlos Pedraza, líder social y estudiantil de la Universidad Pedagógica de Bogotá, aparece en medio de dos campesinos porque según Emilio, del Colectivo BeligerArte, querían representar su labor comunitaria. El mural fue realizado por este colectivo con el apoyo del Movice y la familia. Pedraza desapareció el 19 de enero de 2015 después de salir de su casa y apareció muerto dos días después en Gachancipá (Cundinamarca). Queda ubicado en la entrada de la Universidad Pedagógica por la calle 72.

Foto: BeligerArte

Hay dos murales en la Universidad Pedagógica Nacional en honor a Eduardo Loffsner, fundador del sindicato de trabajadores de esa universidad. El 20 de noviembre de 1986 desapareció y después de 33 años no se sabe qué ocurrió con él exactamente. Luz Marina Hache, su compañera, lleva las tres décadas buscando respuestas de por qué, quiénes y a dónde se los llevaron. Hoy, es una de las mujeres buscadoras más visibles en el país.

En ambos murales, la familia y el colectivo decidieron plasmar detalles íntimos de Eduardo, como el tinto y el cigarrillo piel roja que hacía parte de su cotidianidad, o las rosas que llevaba siempre a su casa.

Los dos murales, según BeligerArte, llevan aproximadamente ocho años en este lugar. De acuerdo con BeligerArte, en el mural ubicado en la 72 con 11, de fondo morado, colocarán una placa con la historia de Eduardo, ya que con los años, se han tergiversado detalles de su militancia en el M-19 y su labor social como sindicalista.

Foto: BeligerArte