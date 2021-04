La Unidad de Búsqueda trabajará de la mano con la Corporación Reiniciar para buscar a las personas dadas por desaparecidas que pertenecieron al partido político de izquierda UP. La Corporación estima que se trataría de al menos 502 víctimas de desaparición forzada.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad que nació tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, firmó un convenio con la Corporación Reiniciar, una ONG que trabaja por la defensa de los derechos humanos y que ha documentado de cerca la violencia contra la Unión Patriótica (UP), para agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas de la UP en razón del conflicto armado.

Este partido político de izquierda, que surgió en la década de los ochenta, agrupó a diferentes fuerzas sociales que no estaban representadas por los partidos tradicionales colombianos (Liberal y Conservador), pero sus líderes, miembros, y seguidores fueron víctimas de la violencia en el país durante el contexto de la agudización del conflicto armado, el narcotráfico y el avance del paramilitarismo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1984 y 2002 se registran 6.201 víctimas que hicieron parte de este movimiento político.

“Si se considera como referencia el universo de los asesinados y los desaparecidos, entonces tenemos un promedio de una víctima de la UP cada 33 horas, es decir, que cada día y medio hubo un muerto o un desaparecido”, dice el CNMH.

El exterminio de la Unión Patriótica no se escapa de la dura realidad de la desaparición forzada. La Corporación Reiniciar estima que se desconoce la suerte y el paradero de al menos 502 personas pertenecientes a la UP. Por este motivo, la Unidad de Búsqueda, mediante este convenio, realizará acciones humanitarias en el Meta, Huila, Bogotá, Cundinamarca y Guaviare para la recolección, análisis de información y consolidación de los datos de hechos de desaparición a miembros de la UP ocurridos desde finales de los 70 hasta diciembre de 2016.

(Lea también: La Unión Patriótica, acreditada como víctima en la JEP)

Se espera que mediante el trabajo conjunto de la entidad del Estado y la Corporación Reiniciar se pueda aportar aún más a la caracterización de la desaparición forzada que sufrieron quienes militaban en este partido político. Para esto se avanzará en el mapeo y georeferenciación de sitios para fortalecer el Registro Nacional de Cementerios, fosas y sepulturas. Así no solo se alimentará el registro de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino será materializar el anhelo de las familias de las víctimas para encontrar su paradero.

De acuerdo con la UBPD, se instalará un Comité Técnico Coordinador en el que participan directores técnicos de la Unidad de Búsqueda, así como el representante legal y la directora ejecutiva de la Corporación Reiniciar. “Este espacio de interlocución definirá el plan de trabajo anual y hará seguimiento presupuestal a las acciones que contribuyen a la búsqueda”, aseguran.

La violencia contra la UP es uno de los capítulos más sangrientos de la historia de Colombia. De hecho, el pasado 22 de marzo se cumplieron 31 años del magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, político colombiano, senador y candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) en 1990. Tres años antes de la muerte de Jaramillo Ossa, en 1987, ocurrió el asesinato del entonces candidato presidencial también de la UP, Jaime Pardo Leal.

De acuerdo con el CNMH “fue evidente la prevalencia de una violencia de exterminio físico de los militantes del movimiento político, pues los militantes asesinados y desaparecidos doblan a las víctimas de la violencia no letal. No se trató de una violencia para hostigar, fue una para exterminar, pues prevaleció el asesinato y la desaparición sobre las amenazas y el desplazamiento forzado”. Según se tiene documentado, 1987, 1995 y 1996 fueron los años con mayor número de víctimas de la UP.

Le puede interesar:

*Este especial sobre mujeres buscadoras de desaparecidos en Colombia.

*Un informe por la memoria de las víctimas del genocidio de la UP en Villavicencio

*ExFarc y familiares emprenden la búsqueda de los esposos Angulo