JEP recibió 657 solicitudes de terceros civiles tras cerrar plazo

Colombia en Transición

Después de que se cerrara el plazo el pasado viernes 6 de septiembre para que los terceros pidieran pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su presidenta Patricia Linares realizó un balance. En total, esta justicia recibió 657 solicitudes, de las cuales 540 corresponden a civiles, es decir, empresarios, políticos o civiles, y 117 a agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.

Linares agregó que 513 solicitudes ya fueron repartidas para adelantar su trámite, teniendo en cuenta que se analiza caso a caso para evitar que “personas que no tendrían el derecho o la posibilidad de entrar a la jurisdicción intenten hacerlo”. Los otros 144 casos están en proceso de reparto.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será la encargada de conocerlas para realizar un primer análisis que determine si estas personas cometieron delitos relacionados con el conflicto armado antes del 1º de diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional.

Su aceptación, dijo la presidenta, también “dependerá a que la persona se comprometa a presentar un plan inicial de verdad, reparación y no repetición, que evaluarán en conjunto la JEP y la Procuraduría”. Dichos planes deberán concretos, claros y programados.

Por su parte, Fabio Espitia, fiscal (e), explicó que algunas de las solicitudes de estos terceros debe primero contar con el permiso de la autoridad que adelanta su caso. En ese sentido, afirmó que hasta el 6 de septiembre, el ente acusador recibió 76 solicitudes individuales y dos colectivas, que vinculan a 163 personas. Dentro de las peticiones para entrar a la JEP, explicó Espitia, hay 27 de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que ya se acogieron a en Justicia y Paz.

Aunque se esperaba que la JEP se pronunciara sobre una posible ampliación del plazo, Linares no se refirió sobre el tema. Cabe recordar que, con el objetivo de respaldar el componente de verdad, en el Congreso fue radicado un proyecto para ampliarlo. Además, se presentó otra iniciativa para que los paramilitares puedan acojerse a ella, siempre y cuando su testimonio sea eficaz frente al esclarecimiento de la verdad.

Cuando se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual están la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, uno de los grandes interrogantes era si la JEP, como uno de sus componentes, debía o no juzgar a los terceros civiles o los agentes del Estado no armado involucrados en crímenes graves cometidos en la guerra.

La Corte Constitucional, en su sentencia C-080, por medio de la cual le dio el visto bueno a la Ley Estatutaria de la JEP, zanjó esa discusión afirmando que estas personas deberán acogerse a la justicia transicional voluntariamente. Sin embargo, para solicitar su sometimiento tenían una fecha límite, el pasado viernes 6 de septiembre de este año, de acuerdo con la ley estatutaria.

