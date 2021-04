(En vivo) Carlos A. Lozada da su segunda versión a la JEP sobre asesinato de Álvaro Gómez

Continúa la diligencia de aporte a verdad del exFarc ante la Jurisdicción Especial de Paz. Durante esta sesión se referirá a los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín. Siga acá en vivo la transmisión.

Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, rinde su versión sobre los homicidios de Jesús Antonio Bejarano, Hernando Pizarro-León, José Fedor Rey, Pablo Emilio Guarín, Fernando Landazábal y Álvaro Gómez Hurtado. En esta segunda diligencia, el excomandante de las Farc deberá responderle a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y a los familiares de las víctimas.

Durante la sesión de esta mañana, Lozada retomó su versión sobre los homicidios de los exguerrilleros Hernando Pizarro-León, José Fedor Rey, el general Fernando Landazábal y el economista Jesús Antonio Bejarano. Entre lo que expuso ante la magistratura, aseguró que Jorge Briceño ordenó matar a Jesús Bejarano por su papel como negociador del Gobierno en los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala.

Por otro lado, la familia de Álvaro Gómez Hurtado, en cambio, pidió la nulidad de la diligencia. Según su defensa, las víctimas no pudieron conectarse por problemas de conectividad. Aunque la JEP fue notificada de su imposibilidad de entrar a la versión de la exsenadora, esta no se detuvo. Teniendo en cuenta que no estuvieron presentes, para los afectados, los magistrados no deberían tener en cuenta dicha prueba. La JEP respondió que esperará la notificación formal y estudiará la petición.