Integrante de la defensa de exFarc ante la JEP denuncia amenazas contra su vida

Jhon León, quien además es miembro de la comisión de búsqueda de desaparecidos de los excombatientes, también denuncia que ante esa jurisdicción se presentó una solicitud de sometimiento a su nombre como si fuera un exparamilitar.

A las 2:00 p.m. del pasado miércoles 10 de febrero, al celular de Jhon Fredy León González llegó vía WhatsApp un mensaje en el que le hicieron saber que a su vida le habían puesto precio. “Por usted estoy pagando 80 millones no me dé la pata que te voy a poner a pagar por lo que hiciste con los guerrilleros (sic)”, se alcanza a entender en el mensaje enviado a este integrante del equipo de defensa de los excombatientes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

León González es analista de contexto del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), órgano que surgió del Acuerdo de Paz y que brinda defensa jurídica a las distintas personas que comparecen ante la JEP; miembro de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de los excombatientes de las Farc y acompaña la excarcelación de los firmantes del Acuerdo de paz que todavía están privados de la libertad en cárceles y penitenciarías del país. De hecho, hace poco más de una semana esa comisión de búsqueda de los excombatientes anunció el hallazgo en Caquetá de dos cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto armado.

Lea: Excombatientes y Unidad de Búsqueda hallaron a dos desaparecidos en Caquetá

Como analista de contexto, hace parte del equipo que tiene la tarea de recopilar la información necesaria para dar respuesta a los autos que emite la JEP en relación con los macrocasos que investiga esa jurisdicción. En ese sentido, el equipo se encarga de levantar información y realizar entrevistas en las regiones donde operaron en su momento las antiguas Farc. Igualmente, acompañan a los comparecientes en la preparación para las versiones que van a rendir ante la JEP.

En particular, ha venido trabajando junto con tres abogados en la elaboración, documentación y radicación de los Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras, conocidos como los TOAR, que tendrán que hacer los excombatientes en caso de recibir una sanción propia de la JEP. En este sentido, presentan ante la jurisdicción propuestas de TOAR para que sean contempladas cuando se imponga la sanción.

Si bien no aventura conclusiones sobre quiénes podrían estar detrás de esta amenaza, señala los intereses que rodean el acompañamiento que hace a los excombatientes ante la JEP. “Uno lo que puede advertir es que evidentemente hay sectores dentro del Estado que de manera abierta se han empeñado en obstaculizar y poner palos en la rueda a la implementación del acuerdo. Eso está articulado al recrudecimiento de la situación en materia de Derechos Humanos, la persecución y asesinato de líderes sociales y defensores; hace parte de una campaña que revitaliza la zozobra y el temor al exigir la garantía de los Derechos Humanos”, dice León González.

Le puede interesar: Las amenazas que sortean 22 abogados de exintegrantes de las Farc

Pero mientras interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades tras recibir la amenaza, apareció un nuevo elemento que enrareció aún más su situación de seguridad. El 23 de julio de 2019 fue presentada ante la JEP una solicitud de sometimiento de una persona que aducía ser desmovilizado del Bloque Campesino del Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se identificó como Jhon Fredy León González, mismos nombres y apellidos del hoy amenazado, y con su mismo número de identificación. Dicha solicitud de sometimiento fue negada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP en noviembre de 2019, argumentando que esa jurisdicción no tenía competencia sobre exparamilitares.

Jhon León nunca supo – hasta ahora – que a su nombre se había presentado una solicitud de sometimiento ante la JEP como un exparamilitar, lo cual es un delito al estar suplantando su identidad. Por eso, en las solicitudes de protección que se presentaron ante la JEP a raíz de la amenaza y de este caso de suplantación, pide aclarar cómo, cuándo y por qué la JEP avocó conocimiento, quién elevó la solicitud, si hubo o no representación judicial y en cabeza de qué abogado estuvo.

“No sabemos qué otro tipo de solicitudes eventualmente estén en curso de las cuales no nos hemos dado cuenta, no solamente ante la JEP, sino ante cualquier otra autoridad. Claramente hay que advertir que una persona que está adelantando una labor de defensa de un grupo específico de firmantes de un acuerdo de paz esté relacionada con un grupo paramilitar pues claramente pone en riesgo no solamente mi integridad sino adicionalmente la del equipo de defensa”, reclama Jhon León.

No es la primera vez que León González recibe amenazas relacionadas directamente con su acompañamiento a los excombatientes de las Farc que acuden ante la JEP. En noviembre de 2019, estuvo entre los 22 asesores jurídicos de los exFarc que fueron amenazados a nombre del Bloque Capital de las Águilas Negras. “A sus defensores que se están encargando de sacar hijueputas guerrilleros de la JEP para que sigan delinquiendo les advertimos (…) ya sabemos dónde se reúnen y de nada les van a servir sus putos esquemas si no quieren seguir con la suerte de esos mismos perros”, decía el mensaje que en ese momento llegó a sus celulares.

Lea también:

* Hallan sin vida a excombatiente dado por desaparecido en Antioquia

* Partido Comunes denuncia el asesinato de un excombatiente en Putumayo