Carlos Antonio Lozada, exjefe guerrillero de las Farc y hoy senador del partido Comunes, está sentado de nuevo frente a la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para continuar con su aporte de verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, político conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995 y cuyo crimen, desde entonces, había quedado en la impunidad.

Lozada y otros excomandantes de la extinta guerrilla, a través de una carta dirigida a la JEP en octubre de 2020, reconocieron su autoría sobre este crimen y otros cinco más: los asesinatos del economista Jesús Antonio Bejarano, el general y exministro Fernando Landazábal Reyes, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado.

Desde entonces, el Tribunal de Paz ha llamado a Lozada a rendir versiones voluntarias. La primera se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020. Hoy en esta segunda diligencia, que comenzó a las 8:30 a. m., explica en detalle cómo se planearon estos delitos y resuelve las dudas de la investigación que adelantan los magistrados y de las víctimas.

La JEP empezó la audiencia acreditando a las víctimas. Por primera vez, Mauricio Gómez, hijo del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, asistió a una diligencia del caso. Junto a él estaban Claudia, Gloria y Gustavo Landazábal, hijos del exministro Fernando Landazábal; consuelo Páez, viuda de Jesús Antonio Bejarano; María Concepción Erazo, excompañera de Hernando Pizarro, entre otros.

Luego, el magistrado le pidió que en esta ocasión no sólo se comprometa más con los aportes de verdad sino que también entregue las pruebas de sus afirmaciones, pues hasta ahora en su despacho solo hay documento llamado “Fragmentos”, en el que se explica el mal comportamiento del exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado, que habría llevado a su asesinato.

Sobre los homicidios el ministro Landazábal y Gómez Hurtado, el juez le mencionó a Lozada las hipótesis de la justicia ordinaria. La primera, que “la Brigada 20 habría asesinado a Gómez Hurtado como oposición a un posible golpe de Estado al entonces presidente Ernesto Samper”. Sin embargo, los fiscales abandonaron esta línea.

La segunda hipótesis que trabaja el ente acusador es la declaración de Luis Hernando Gómez, conocido como Rasguño, quien afirmó que Orlando Henao habría ordenado el asesinato como un favor también al expresidente de Samper.

Finalmente, está la tercera hipótesis: la carta en la que los excomandantes de Farc reconociendo estos delitos. “Pero hasta el momento solo tenemos la afirmación que recibió órdenes del Secretariado y de que esas órdenes no se comunicaron públicamente con el fin de promover las contradicciones entre las élites dirigentes del país”, agregó el magistrado. Aunque Lozada habla del libro gordo de Marulanda y otras pruebas, agregó el togado, ninguno ha sido aportado ni autenticado ante la JEP.

Antes de la interrogación, el defensor de Carlos Antonio Lozada señaló con preocupación la filtración de la audiencia del 23 de marzo que dio la exsenadora Piedad Córdoba, en el periódico El Tiempo, en la que afirmó que no sólo el sicario está vivo sino que también tiene miedo de ser asesinado.

“Dicha diligencia no nos fue notificada y , por lo tanto, no se materializa el principio de contradicción para profundizar las acusaciones en contra de mi defendido(...) Se ven entonces comprometidos derechos fundamentales”, agregó el abogado. En ese sentido, exigió la copia de la declaración de Córdoba y la investigación de dicha filtración.

Asimismo, la familia Gómez también pidió la nulidad de la diligencia de Piedad Córdoba, a través de su defensa. Aseguró que no pudo conectarse por problemas de conectividad y pidió su nulidad por invalidez de lo actuado, pues las víctimas no estuvieron presentes.

Una vez terminaron las observaciones, el magistrado comenzó a indagar caso a caso:

Jesús Antonio Bejarano

El magistrado le señaló algunas de sus dudas sobre la declaración de Piedad Códoba, en la que contradecía las afirmaciones de Lozada en la primera versión voluntaria. Pero el excombatiente insistió en que no se referiría a ellas porque hasta ahora no ha visto la diligencia.

“Me reafirmó en la aseveración de que el asesinato de Bejarano lo cometió una estructura urbana de las Farc llamada Joselo Lozada, que hacía parte del Bloque Oriental, y que ordenó Jorge Briceño, conocido en la guerra como el Mono Jojoy, señaló Lozada.

Según Lozada, Jorge Briceño le contó, por ser comandante de una las redes urbanas de Bogotá, que las Farc estaban detrás del asesinato de Bejarano: " Fue en esa conversación y él me preguntó: ‘¿Cómo ve usted lo de Bejarano?’ Le respondí: ‘No tengo conocimiento’. Él me aseguró: ‘Fuimos nosotros, pero esa fue otra estructura, la Joselo Lozada’”.

La magistratura le preguntó por qué es el único excombatiente que sabe sobre el homicidio de Bejarano: “Hemos indagado con otros miembros del bloque Oriental que debería saber por encima de usted y nos dicen que también quedaron sorprendidos cuando usted reconoció ese crimen”. Lozada respondió que no cree que sea el único y le extrañó la inquietud de la JEP: “A mí me informé el comandante. Poniéndome de otra perspectiva: ¿qué necesidad tendrían las Farc de atribuirse un hecho que no lo beneficia en nada?”.

El excomandate dijo desconocer por qué el Mono Jojoy le contó después del hecho. Pero aclaró que sí fue una comunicación oficial que se dio en el Yarí, en medio de las negociaciones del Caguán. También aseguró que este asesinato no se conoció en su momento porque eso lesionaba la imagen de la guerrilla y que no hay un solo comunicado reivindicando un atentado personal en la historia de las Farc.

Aunque la JEP indagó en por qué asesinaron al exnegociador de paz, Lozada sólo dijo que fue “circunstancial” y que no cree que las Farc hayan hecho un esfuerzo deliberado para asesinarlo. “Como no se hizo tampoco con el doctor Álvaro Gómez Hurtado o el ministro Landazábal” añadió.

De nuevo, el magistrado expresó su inquietud sobre la hipótesis de que Bejarano estaba en contra del gobierno de entonces de Ernesto Samper, al igual que el ministro Landazábal y el Político Gómez Hurtado. Sin embargo, Lozada repitió que no se trató “de cobrarle su posición crítica contra ese gobierno” y que “nunca había escuchado esa versión”. Ni siquiera considera que haya un vínculo entre esos tres crímenes, más allá de que los cometieron las Farc.