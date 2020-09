Lo que dicen los otros excomandantes de Farc que han ido a la JEP por reclutamiento

Si bien se han filtrado apartes de las versiones de Rodrigo Londoño y Pastor Alape en las que habrían negado el reclutamiento de menores en las Farc, son 15 los exjefes guerrilleros que han dado su versión sobre el caso. Algunos de ellos lo reconocieron explícitamente.

En la noche del pasado miércoles 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que las versiones que los excomandantes de las Farc entreguen a esa justicia sobre el reclutamiento de menores (caso 07) serán públicas. Una decisión que tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad luego de que, en al menos dos ocasiones, antiguos jefes guerrilleros así lo solicitaran. Es el caso de la misiva que le envió Rodrigo Londoño al exjefe negociador de paz Humberto de la Calle, en la que rechazó lo que llamó “sospechosas filtraciones de las audiencias, hábilmente escogidas para manosear la opinión” y pidió que las audiencias fueran transmitidas en su totalidad por televisión. Igualmente lo hizo el excomandante Carlos Antonio Lozada, quien le habló al magistrado Iván González de “apartes fragmentados y descontextualizados” sobre el aporte de excomandantes de la guerrilla en la JEP.

La controversia se suscitó después de que varios medios de comunicación publicaran algunos apartados de las versiones de los excomandantes Rodrigo Londoño y Pastor Alape, en los que habrían negado el reclutamiento de menores, entre otras prácticas. Sin embargo, lo que han manifestado otros excomandantes guerrilleros, es que esas versiones están incompletas y no representan todo lo que han dicho ante esa justicia. Si bien hasta el momento solo se han conocido apartes de esas dos versiones, lo cierto es que entre agosto y septiembre de este año asistieron a entregar su versión voluntaria un total de 15 exjefes guerrilleros en el caso de reclutamiento de menores. Excomandantes que fueron citados por haber pertenecido al Estado Mayor Central y al Secretariado de las Farc entre 1978 y 2007.

¿Qué dicen esos otros excomandantes que acudieron ante la JEP para hablar de reclutamiento? En diálogo con Colombia2020, algunos de ellos reconocieron explícitamente que dentro de las filas de la insurgencia sí hubo reclutamiento de menores de edad, y en particular reclutamiento de menores de 15 años, edad mínima que la guerrilla fijó para ingresar a las Farc en la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera.

Uno de los más enfáticos en decirlo de esa manera fue Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido en la insurgencia como Víctor Tirado, quien perteneció a la dirección del bloque Oriental. “Reconocí que hubo ingreso de menores, no solamente de menores de 18 años, sino de menores de 15. Hay que ver el contexto en que ingresaron esos niños. Le duelen a uno las consecuencias para esos niños y para sus familias, las que nosotros no tuvimos en cuenta en ese momento, ni el daño que estábamos causando”, dijo el exjefe guerrillero.

“Hoy en día he tenido tiempo de analizar las situaciones y veo que fue un error muy grande que cometimos. Pedimos perdón a esas familias, a quienes eran niños en esa época y a toda la sociedad por el daño que causamos”, agregó Víctor Tirado.

En similar sentido habló Francisco González, Pacho Chino, quien al final de la guerrilla estuvo al frente del Comando Conjunto de Occidente en Valle, Cauca, Nariño y sur del Chocó. “En todo el desarrollo de la estrategia de las Farc encontramos que algunos integrantes, miembros de dirección de los frentes, dieron cabida a algunas personas que no tenían los 15 años, que era la edad mínima que habíamos establecido. Desde ese punto de vista, sí es cierto, en las Farc hubo ingresos de personas que no cumplían la edad. Sin embargo, esa no fue una política de la guerrilla”.

Por su parte, para Jaime Alberto Parra, conocido como Mauricio Jaramillo, el reclutamiento de menores ocurrió en las Farc luego de que los controles que lo impedían se desdibujaron por el recrudecimiento de la confrontación. “Hay que decir claramente que a partir de 2000 empezó a haber menos comunicación, ya no era tan asidua, y se dieron muchas cosas que en un momento dado no se pudieron controlar”, reconoció el último excomandante del bloque Oriental.

Sin embargo, si bien reconocen que menores de 15 años fueron parte activa de las filas de las Farc, también afirman que hubo menores que pidieron su ingreso a las Farc de forma voluntaria. “No acepto que el reclutamiento haya sido forzado, porque a nadie lo trajimos en contra de su voluntad a la guerrilla. Eso jamás ocurrió. Lo que decían los estatutos era claro y eso era lo que hacíamos: que la persona voluntaria y conscientemente pedía el ingreso. No había otra manera de que alguien se hiciera guerrillero”, aseguró Abelardo Caicedo, conocido como Solís Almeida, antiguo comandante de los frentes 19 y 41 del bloque Caribe, quien hoy lidera el proceso de reincorporación de los exguerrilleros que habitan en La Paz, Cesar.

De hecho, dijo el exjefe guerrillero, “al que nos pedía el ingreso se la poníamos difícil para que ojalá se arrepintiera; hubo momentos en que a los muchachos los dejamos esperando dos, tres, cinco, seis meses, un año”. Agregó que una de las razones que explicaría la presencia de menores de 15 en las filas insurgentes es que “muchos muchachos se cambiaban la edad para poder ingresar. Tenían 14, pero para que se los llevaran decían que eran mayores. Por lo menos yo reconocí varios casos en los que nos dimos cuenta después de que tenían menos de 14 años”.

Según Almeida, el magistrado Iván González le habló de que los registros que tenían daban cuenta de alrededor de 140 casos de menores de 15 años en el bloque Caribe, y en particular de siete casos en el frente 19 que él comandó.

Francisco González también dijo que se trató de casos voluntarios por el contexto de la guerra. “Encontramos que varios de ellos lo hacían huyendo de la guerra. A varios les habían asesinado a sus padres, los habían amenazado, estaban en situación calamitosa y no había alimentos para ellos; otros eran de familias que habían huido de violencias anteriores y sus familias quedaban inermes en la selva, sin médicos, sin alimentación, sin educación, sin salud, y entonces muchos de esos muchachos, en vista de esa situación, solicitaron ingreso a las Farc. Y varios de los jefes aceptaron eso”.

Otros excomandantes reconocieron que no se puede considerar como consciente y voluntaria la decisión de un menor de 15 años en esos contextos. “Muchos de ellos, de todas maneras, tenían que tomar la decisión porque en la casa no les dieron otra posibilidad”, dijo Mauricio Jaramillo. Por su parte, Francisco González agregó que “un niño en esa edad no está en condiciones de decidir qué es y qué no es lo que debería ser”.

Sobre los testimonios de familiares que han denunciado que sus hijos fueron llevados a la fuerza, Víctor Tirado lo reconoció: “pudo haber casos así, no digo que no. Porque yo no voy a negar lo que de pronto haya sucedido”. Francisco González, por su parte, dijo que “si existen esos testimonios habría que escucharlos, porque desde que lo dicen deben tener alguna razón. Si se dieron casos habría que resolverlos y condenarlos”, puntualizó.

En el marco del caso 07, la JEP cuenta con más de 8 mil registros de reclutamiento que provienen de informes y documentos presentados por la Fiscalía General, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la coalición Coalico, entre otras. Dicha información es la que los magistrados contrastarán con lo que dijeron y dirán los excomandantes en las versiones voluntarias antes de emitir una resolución de conclusiones. En ese punto, los exjefes guerrilleros deberán asumir o negar que cometieron los hechos que les atribuyan.

En el primer caso, van a un juicio dialógico en la Sección de Casos de Reconocimiento, donde deberán aportar más detalles de los hechos y contribuir en un programa de reparación a víctimas a cambio de sanciones alternativas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios. Por el contrario, si niegan su responsabilidad, irán a juicio adversarial, donde tendrán que defenderse de la información aportada por los magistrados y las investigaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Allí sí se enfrentarían a penas de cárcel en caso de vencerlos en juicio.

Sobre esa posibilidad, Solís Almeida aseguró que es consciente de ello. “Sé eso, pero no me puedo poner a decir mentiras para salir bien. Se trata de decir la verdad y lo estoy haciendo”.

Mauricio Jaramillo, quien hoy es el delegado de la exguerrilla ante el sistema de justicia transicional, sostuvo que por su rol ha conocido de primera mano a víctimas que forman parte de las mismas Farc y que no habían sido reconocidas. “Tenemos que hacer nuestra autocrítica. En el caso de los niños reclutados, para ellos fue una situación anormal que de todas maneras cambió el rumbo de sus vidas, porque creo que ningún niño tenía la aspiración de meterse en la guerrilla”.

Los excomandantes de Farc citados en el caso de reclutamiento

En el caso 07, de Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a 37 exintegrantes de la antigua guerrilla, de los cuales 15 han sido llamados a dar su versión voluntaria. Así, entre agosto y septiembre, estos son los exjefes, miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de las Farc, que han acudido ante la JEP a dar su versión:

Diego Ardila Merchán, Pablo Catatumbo y Francisco González o ‘Pacho Chino’, del Bloque Occidental; Pastor Alape y Rodrigo Londoño, del Bloque Magdalena Medio; Rodolfo Restrepo Ruiz o ‘Víctor Tirado’, Martín Cruz Vega o ‘Rubín Morro’, Luis Óscar Úsuga Restrepo o ‘Isaías Trujillo’, y Jesús Mario Arenas o ‘Marcos Urbano’, del Bloque Noroccidental; Milton de Jesús Toncel Redondo o ‘Joaquín Gómez’, del Bloque Sur; Julián Gallo o ‘Carlos Antonio Lozada’, Jaime Alberto Parra o ‘Mauricio Jaramillo’, y Jhon Jairo Pardo Hernández o ‘Fredy’, del Bloque Oriental; Juan Hermilo Cabrera Díaz o ‘Bertulfo’, y Abelardo Caicedo o ‘Solís Almeida’, del Bloque Caribe.