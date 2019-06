¿Qué es y qué ha hecho hasta ahora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP?

Colombia en Transición

Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay una entidad que es poco conocida, pero que es fundamental para garantizar la verdad a las víctimas y la no repetición. Se trata de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) o también conocida como la Fiscalía de la JEP.

Cuando los militares, exguerrilleros y civiles deciden acogerse para ser juzgados en la JEP, deben cumplir con una serie de requisitos: dejar las armas, aportar verdad plena, reparar a las víctimas y comprometerse con la no repetición. Cuando no cumplen, dice Giovanni Álvarez, director de la UIA “deben verse con el látigo de la jurisdicción”: la Unidad.

Pero ¿cuáles son sus labores?

Labor No. 1: investigar

La UIA tiene varias funciones. La primera de ellas es apoyar a los magistrados de la JEP en los siete casos que han abierto hasta ahora. Este organismo debe recolectar pruebas y analizar los contextos de los territorios donde sucedió el conflicto.

Por ejemplo, cuando a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como el ‘El Paisa’, se le abrió un proceso de incumplimiento, la UIA tuvo que ir hasta Caquetá para recaudar pruebas que pudieran demostrar si el exjefe guerrillero estaba cumpliendo o no con sus obligaciones. Con la información de la Unidad, los magistrados de la Sala de Reconocimiento pudieron determinar que, si bien ha faltado a algunos de ellos, hasta ahora no ha vuelto a delinquir. Por esta razón, no fue expulsado de la JEP.

Labor No. 2: acusar

Cuando los responsables no cumplen con sus obligaciones o no reconocen su responsabilidad en un delito, la UIA tiene la obligación de investigarlos.

De comprobar que participaron, la Unidad los acusa ante los magistrados para que su caso se resuelva en un juicio adversarial, es decir, en el deberán enfrentarse a una pena de entre cinco y 20 años de cárcel.

Sin embargo, la UIA también puede comprobar que no tienen responsabilidad. En ese caso, seguirán en otro proceso dentro de la JEP.

¿Qué facultades tiene la UIA?

Por su labor investigativa, la UIA puede ordenar medidas de aseguramiento, entrevistas, exhumaciones, contextos, allanamientos, incautaciones, interceptaciones y cadenas de custodia. Por eso también cuenta con una un grupo de Policía Judicial.

Asimismo, esta entidad tiene la facultad de ordenar medidas cautelares y de protección a las víctimas, testigos, declarantes y responsables de delitos que lo necesiten por su riesgo. Hasta ahora, la UIA ha otorgado 17 medidas de protección a víctimas, responsables y testigos.

¿Cómo está conformada la UIA?

Actualmente, la entidad tiene 216 funcionarios. De ellos, hay un director, 16 fiscales y 10 grupos, dentro de los cuales se encuentran el de Análisis de estadísticas y contextos, el étnico, el técnico forense, el de atención y orientación a víctimas, el de enfoque de género, el de protección, el de violencia sexual, entre otros.

¿Dónde está la UIA?

Actualmente, su sede principal está en Bogotá, pero se espera que en los próximos meses tenga 10 sedes en Turbo (Antioquia), Corozal (Sucre), Bogotá, Medellín (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Cúcuta, Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Pasto (Nariño).

¿Qué ha hecho hasta ahora la UIA?

Giovanni Álvarez, director de la UIA, asegura que, en sus 15 meses de funcionamiento, esta entidad ha realizado 1.983 trámites judiciales que han sido ordenados por los magistrados de la JEP. Entre ellas, el director destaca dos exhumaciones y entregas de cuerpos, en Yopal (Casanare); tres identificaciones físicas de bienes de las Farc e inspecciones en cementerios de San Onofre-Sucre, para la identificación de cuerpos.