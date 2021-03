Así fue anunciado por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en la primera transmisión en vivo con los dos actores del conflicto.

Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia hablaron este jueves con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, sobre su compromiso con esclarecer el conflicto armado, centrado en las víctimas.

Londoño aseguró que estar en este primer espacio es un logro que se plantearon desde la negociación del Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba, cuando discutían cómo se iba a esclarecer la verdad del conflicto y la reparación de las víctimas. “Se planteó como salida conformar una comisión jurídica con expertos para que le hicieran a la mesa de negociación una propuesta y es donde surge la idea del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”, sostuvo.

“Hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde y asumiremos lo que la JEP nos diga. Lejos está en nosotros defender los horrores de la guerra. El derecho a la rebelión no es patente de corso para realizar crímenes de guerra o para no asumir nuestras responsabilidades”, dijo Londoño, también conocido como Timochenko.

Por su parte, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo, desde su celda en Estados Unidos, que hoy los antiguos excomandantes de las Farc y las AUC se reconocen como civiles que tienen que responderles a las víctimas. “Queremos aceptar nuestras responsabilidades, dignificar a las víctimas y finalmente buscar la reconciliación y convivencia en el país”, afirmó.

Además, le aseguró al padre De Roux que la Comisión hasta ahora solo tiene una parte de la verdad del conflicto. Que el interés de los actores del conflicto que quieren comparecer es precisamente “mostrarles más a profundidad quiénes estuvieron detrás y quiénes fuimos los responsables. Pero nosotros no iniciamos esta guerra”. Y añadió que “es necesario un proceso de paz que nos vincule a todos los actores armados. Mientras eso no se dé no va a haber paz en el país desafortunadamente”.

Londoño le sugirió a la Comisión de la Verdad que genere más espacios públicos para recibir a otros actores del conflicto y a víctimas representativas para “construir en conjunto esa verdad”, entre ellos nombró a Ruben Cano, conocido como “Manteco”, y Pastor Alape, ambos de Farc; a Carlos Mario Jiménez o “Macaco” y a Martín Llanos, su padre y hermanos, fundadores de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

El padre Francisco de Roux aseguró que estos encuentros se han venido construyendo desde hace más de dos años, con el apoyo de personas como Álvaro Leyva, no para glorificar la guerra y a los armados, sino para responderles a las víctimas y al país. “Aquí estamos todos para esclarecer la tragedia de nueve millones de víctimas, con los actores de todos los lados. La verdad que busca la Comisión de la Verdad va más allá y someteremos al contraste estos testimonios”.

En ese sentido, explicó que “el primer encuentro amplio con la verdad y las víctimas y demás responsables ante los medios de comunicación y la comunidad internacional lo tendremos el 21 de abril”.

A finales de febrero de este año, a través de una llamada telefónica, Mancuso y Londoño acordaron gestionar con la Comisión de la Verdad estos espacios. Luego se dieron a conocer dos cartas firmadas por ellos en las que le insistían al presidente de esta entidad convocar a un diálogo público con víctimas y organizaciones. El 9 y el 16 de marzo se unieron a esta solicitud Pastor Alape, Carlos Mario Jiménez y “Martín Llanos”.

Es la primera vez, desde que nació la Comisión de la Verdad, que miembros de los dos grupos armados que más ocasionaron daño al país darán sus versiones de la guerra de manera conjunta. Por lo pronto, será una versión virtual porque Mancuso sigue bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.

El próximo 27 de marzo se cumple un año desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a Colombia de que el exjefe paramilitar, quien cumplía una condena por narcotráfico en ese país, quedaría en libertad. Un mes después, las autoridades de Colombia pidieron su extradición por sus deudas pendientes con la justicia ordinaria desde abril de 2020. En agosto de 2020, Mancuso solicitó que lo deportaran a Italia porque tiene doble nacionalidad.