En una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, dijo que reconocerán estos atentados ante las instancias de verdad y que le pedirán perdón con humildad a quien fuera el vicepresidente de la época.

En nuevo episodio de reconocimiento de los graves hechos que cometieron durante el conflicto, la antigua guerrilla de las Farc reconoció que planeó y ejecutó dos atentados contra el entonces vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. Esta vez fue el presidente del hoy partido político, Rodrigo Londoño, quien a través de una carta al expresidente Juan Manuel Santos hizo el reconocimiento público.

Aunque desde el primer momento se habló de la autoría de las Farc en los dos atentados que sucedieron el 13 de diciembre de 2002 y el otro en octubre de 2005, en algún momento versiones periodísticas habían puesto en duda esta hipótesis y se había especulado sobre la posible autoría del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Nosotros también tenemos una deuda con usted y su gobierno, desde que firmamos el Acuerdo, sabíamos que llegaría este momento y vamos a saldarla en aras del cumplimiento del mismo”, afirmó Londoño a Santos en la carta en la que anticipa que le pedirán perdón a Vargas Lleras y a todos los que le causaron daño con estas dos acciones.

Uno de los atentados ocurrió el 13 de diciembre de 2002. Al término de su labor en el Congreso, el entonces senador Vargas Lleras recibió en su oficina ubicada en Residencias Tequendama, un libro bomba que al estallar le hizo perder dos dedos de su mano derecha. En aquel momento era el senador con la tercera más alta votación, obtenida gracias a su fuerte discurso en contra del proceso de paz con las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana. De hecho, su figura fue determinante en la elección de Álvaro Uribe como presidente de la República ese año.

El segundo atentado ocurrió el 25 de octubre de 2005, cuando el político salía de las instalaciones de Caracol Radio. Justo en ese momento, estalló un carro bomba que de dejó a nueve personas heridas y revivió el temor de las autoridades por el resurgir del terrorismo en la capital colombiana. “El senador salió del programa Hora 20 en la sede de la emisora Caracol cuando al paso de su vehículo explotó un carrobomba”, relató la Policía Metropolitana.

Meses después, mientras se debatía en el Congreso la responsabilidad del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en seguimientos y graves violaciones a derechos humanos de líderes políticos y de oposición, Germán Vargas dijo que sospechaba que ese organismo hubiera participado en el atentado en su contra. “En su momento yo advertí y sigo pensando que eso pudo ser cierto. Poco se recuerda de lo que ocurrió entonces”, agregó en ese momento el candidato.

Según Vargas Lleras, “nunca hubo una explicación satisfactoria sobre ese atentado. Y me sorprendió mucho que el conductor del DAS que me había sido asignado no se presentó a trabajar el día del atentado”, manifestó.

Esta nueva confesión pública sale justo un mes después de que la extinta guerrilla le enviara una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que asumía tempranamente su responsabilidad en los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.