El Catatumbo hablará de las razones de la guerra en el Diálogo para la No Repetición

El espacio convocado por la Comisión de la Verdad busca entender por qué persiste el conflicto armado en esta región y contará con la participación de distintos sectores sociales, desde empresarios de la palma hasta exguerrilleros de las Farc. Se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre

El 28 de octubre de 2018, el presidente Iván Duque lideró desde Ocaña (Norte de Santander) la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) No. 3 del Ejército Nacional. La medida se tomaba entonces como respuesta a la crisis humanitaria que vivía la región del Catatumbo, en ese departamento, por cuenta de la confrontación armada entre distintos grupos ilegales y en particular por la que se había desatado meses atrás, en marzo de 2018, entre el Eln y el Epl. La nueva estructura militar se sumaba a la Fuerza de Tarea Vulcano, también con presencia en esa zona fronteriza con Venezuela.

Pese a la llegada de esa nueva fuerza a la región, el conflicto no desescaló. Por el contrario, se recrudeció y ha ido consolidando al Catatumbo como una de las regiones en las que con mayor intensidad se ha sentido el impacto del conflicto armado, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. En lo que va de 2020, más de 10 líderes sociales han sido asesinados en esta región según centros que le hacen seguimiento a la situación y en materia de asesinatos contra excombatientes de las Farc, el departamento ocupa el sexto lugar a nivel nacional, con 17 casos registrados fundamentalmente en los municipios del Catatumbo.

¿Por qué se perpetúa la confrontación armada en esta región del país? Alrededor de esa pregunta, desde hace más de dos meses vienen reuniéndose semanalmente distintos sectores sociales del Catatumbo, desde empresarios de la palma aceitera, hasta exguerrilleros de las Farc, pasando por líderes sociales, instituciones del Estado, estudiantes y periodistas. Se trata de un amplio diálogo social convocado por la Comisión de la Verdad para ir tras las razones que hacen que la guerra no se detenga en esta región y cuyo resultado será expuesto el próximo jueves 15 de octubre en el Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición en el Catatumbo.

Desde el jueves 30 de julio, en espacios virtuales y a puerta cerrada, se han venido dando estos preencuentros entre los distintos actores. Ese día, por ejemplo, la cita fue con líderes sociales y comunitarios que expusieron las que consideran las causas de la confrontación armada que los tiene en medio de las balas cruzadas del Eln, el Epl, grupos disidentes de las Farc, estructuras de corte paramilitar y las tropas del Ejército Nacional.

Tras ese primer encuentro, al espacio acudieron representantes de distintas instituciones públicas con un rol clave en la región: militares, policías, la Unidad de Restitución de Tierras, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ministerio del Interior, entre otras. El espacio se replicó luego con entidades de cooperación internacional que ejecutan o acompañan proyectos en la región y luego con representantes del sector productivo: palmeros, cacaoteros, líderes del sector del carbón, entre otros. También los artistas tuvieron su espacio y otros sectores protagonistas en el Catatumbo: las organizaciones campesinas, los exguerrilleros de las Farc (algunos de los cuales se reincorporan en el antiguo espacio territorial de Caño Indio, en Tibú) y los pueblos indígenas que habitan ese territorio.

Entre las conclusiones que han ido saliendo de esos encuentros previos al Diálogo para la No Repetición, hay una que ha ido cobrando fuerza y que ha sido respaldada por varios sectores presentes en los encuentros: la débil presencia del Estado en el Catatumbo ha conducido a la persistencia del conflicto armado en el territorio entre distintos actores que se disputan no solo las rentas legales e ilegales sino también el control social de la población. Y ello ha ocurrido pese a que allí hay una fuerte presencia militar, como también se reconoció en esos diálogos.

Si bien esos preencuentros, que en total fueron 11 espacios, se realizaron a puerta cerrada. El Diálogo para la No Repetición y la No Continuidad, al que acudirán varios de quienes ya han ido a los encuentros previos, será público y transmitido a través de las redes de la Comisión de la Verdad y los canales de Colombia2020 de El Espectador el próximo jueves 15 de octubre entre las 9:30 a.m. y las 12:00 m.

El diálogo será instalado por el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux. La mesa de conversación, que abordará la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado en el Catatumbo, entre otros temas, contará con la participación de Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres Rurales del Catatumbo; Mauricio Vargas, gerente de Palnorte; Aracelys Peña, enlace de la Comisión de la Verdad con Farc; Monseñor Omar Sánchez, obispo de Tibu; y Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander. La conversación entre ellos será moderada por la comisionada Patricia Tobón y las conclusiones del espacio las dará el comisionado Saúl Franco.