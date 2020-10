El integrante del Partido FARC pidió perdón por el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria, exgobernador de Antioquia, y Gilberto Echeverri, su asesor de paz en 2003. Las opiniones de las víctimas están divididas.

En el recinto de la Asamblea de Antioquia, con la presencia de 26 diputados y las familias de las víctimas, Pastor Alape, exjefe de la antigua guerrilla de las Farc, pidió perdón por el secuestro (21 de abril de 2002 ) y posterior asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y de su asesor de paz Gilberto Echeverri, el 5 de mayo de 2003. Ambos fueron secuestrados por orden de Jesús Agudelo Rodríguez, conocido en la guerra como el Paisa, cuando lideraban una marcha por la no violencia en el municipio de Caicedo (Antioquia).

Le puede interesar: FARC pide perdón por secuestro y homicidio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry

En su discurso, Alape dijo que nunca conoció que el secretariado de la época hubiera dado la orden de asesinar a los dos políticos. “Había la orden de frustrar cualquier intento de rescate, eso sí, la reacción a todo rescate era muy violenta”. Sin embargo, contó que este hecho, como la masacre de Bojayá (2002), fueron los dos hechos que más lo cuestionaron en su vida como guerrillero. “Cuando yo escuché la noticia de ese secuestro me quedé pasmado, dije pero cómo vamos a hacer esto. La organización que represento puede haberse equivocado, pero lo que sí sé es que el secretariado no tomó la decisión de ordenar matar a esos dos hombres que venían fortaleciendo lo que nosotros veníamos planteando, que era establecer diálogos para una salida política.

El secuestro y posterior asesinato de Gaviria y Echeverri conmocionaron al país por las circunstancias en las que sucedieron los hechos. El secuestro se dio en medio de una marcha por la no violencia en un momento en el que la confrontación cobraba víctimas por todo el país. Su muerte en cautiverio fue aún más dolorosa, porque se produjo en medio de un intento de rescate por parte de tropas del Ejército. Murieron en estado de indefensión y con tiros de gracia. Además, porque junto a ellos fueron asesinados ocho militares con los que compartían las duras condiciones del cautiverio: el teniente de Infantería de Marina Alejandro Ledesma Ortiz, el teniente del Ejército Luis Guarne Tapias y los suboficiales Héctor Ducuará, Francisco Manuel Negrete, Mario Francisco Marín, José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote y Yaircinio Navarrete.

Alape dijo que este acto de perdón era una de las deudas que tenía desde que se reincorporó a la vida civil. “Nuestro mayor deseo es que algún día podamos ser perdonados por el daño que causamos”, dijo este miércoles en su intervención ante la Asamblea.

Solicitamos perdón a la familia de Aníbal Gaviria y a los familiares del doctor Gilberto Echeverry. Esperamos poder, entre todos, curarnos las heridas y mitigar las citatrices sin perder la memoria. La memoria es la que nos garantizará la no repetición. https://t.co/CNa11QJvZM — Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) October 7, 2020

Irene Gaviria, hermana del exgobernador, le dijo a este diario que no recibía el perdón ofrecido por Alape porque, considera, no están cumpliendo con su compromiso por contar la verdad a las víctimas. “En las versiones ante la JEP han dicho cosas como que el secuestro no era controlado por los miembros del secretariado, entonces evaden su responsabilidad”.

Además, mencionó que en los videos que les enviaron a las familias como pruebas de supervivencia, tanto su hermano como Echeverri manifestaron haber sido secuestrados “por órdenes del secretariado”, por lo que asegura no creer en las intenciones de los excombatientes.

A pesar de que ninguno de los hermanos del exgobernador Gaviria están acreditados como víctimas ante la JEP, por decisión unánime, solicitaron que los miembros del secretariado les autoricen el acceso a las versiones privadas que están rindiendo ante esa jurisdicción. “Si sus intenciones son sinceras no debería haber ningún problema con que se conozcan esas declaraciones que han dado en privado”.

Al respecto, Sofía Gaviria, también hermana de Guillermo y actual embajadora de Colombia en Suiza, explicó que no se acreditaron como víctimas en la JEP porque consideran que “si ellos (los ex-Farc) de verdad están arrepentidos, deben saber que merecen un castigo de cárcel bajo las mismas condiciones que los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz”.

Por otro lado, la viuda del exgobernador, Yolanda Pinto de Gaviria, dijo que celebraba el acto público de perdón por parte de la otrora guerrilla. “A mí ya me habían pedido perdón directamente, en 2018, el señor Timochenko y Alape, y yo acepto ese perdón, porque perdonar lo libera a uno de cualquier posibilidad de amargura y de odio”.

Lea también: Comisión de la Verdad escuchará a víctimas de homicidios reconocidos por exFarc

Expresó que esta petición puede ser más fructífera para los hermanos y la madre de su esposo y, en general, para el departamento. “Aunque yo sé que el perdón fue para los familiares, también sé que hay muchos antioqueños que lo reciben y que lo necesitaban”.

Pinto, la única familiar acreditada ante la JEP por el caso de Guillermo Gaviria, reconoció que, más que penas punitivas, espera que el hoy Partido FARC adopte el discurso de su esposo y ratifique su compromiso con la paz.

Pese a que familiares del entonces asesor de paz, Gilberto Echeverri, manifestaron que no darían declaraciones sobre el pedido de perdón de Alape, se sabe que están acreditados ante la JEP desde mayo de 2019 en el Caso 01 (“Retención ilegal de personas por parte de las Farc-Ep”) y que, desde allí, han buscado la verdad sobre lo ocurrido. En este caso hay 2.312 víctimas acreditadas por hechos cometidos entre 1993 y 2012, y hasta ahora 350 ex-Farc han dado sus versiones ante la Jurisdicción.