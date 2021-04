Los motivos para no desligar a los jóvenes de las enseñanzas que deja la guerra

Pastor Alape (exFarc), Óscar Montealegre (exAuc), Esther Polo Zabala (lideresa social), Peter Ptassek (embajador de Alemania), Lizeth Marchena (docente) y Xara Padilla (estudiante) cerraron este proyecto haciendo reflexiones de por qué la pedagogía para la paz debe estar presente en todas las aulas de clase, para no seguir sembrando odios en el país. ¿Qué nuevas narrativas pueden salir desde los colegios para seguir construyendo sociedad después de la guerra? Los niños y niñas tienen la respuesta.

“Hablemos de verdad en los colegios”, un proyecto piloto de Colombia2020 de El Espectador, dejó un sinfín de aprendizajes sobre cómo las juventudes en los colegios pueden llegar a asumir los relatos reflexivos que salen de las voces de personas que vivieron la guerra de forma directa.

Para el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, uno de los grandes problemas en la educación primaria y secundaria en el país es que “en los colegios no se habla mucho del pasado reciente y no hacemos nada callando los problemas”. Cuestión por la cual destacó que en este tipo de espacios se potencia a los más chicos a tener reflexiones profundas sobre temas de conflicto, paz, reconciliación, que a la larga deben ser imprescindibles en las aulas de clase.

“No todo el mundo estará de acuerdo con eso, hay quienes todavía abordan estos temas con miedo y cierta resistencia, pero no por eso debemos dejar de divulgar las lecciones aprendidas de la guerra en Colombia”, argumentó Ptassek.

Pastor Alape (excomandante de la guerrilla de las Farc) y Óscar Montealegre (excomandante de los paramilitares de las Auc) estuvieron presentes en los dos encuentros de “Hablemos de verdad en los colegios” y juntos, durante los meses de este piloto, llegaron a más de 300 estudiantes de colegios en Bogotá, Meta y Norte de Santander.

Alape exaltó sobre este ejercicio que lo animó más a seguir construyendo paz, pues fue testigo directo de “una juventud ansiosa de que la guerra no se vuelva a repetir”. También, el antiguo comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc señaló que era de esperar críticas provenientes de algunos sectores políticos sobre este tipo de ejercicios, pues “seguimos estando en un proceso de desmontar visiones excluyentes del otro”, resumió.

Por su parte, Óscar Montealegre reconoció que aunque le tocó afrontar preguntas difíciles por parte de los estudiantes, cada una de esas inquietudes le hizo ver en retrospectiva que si él hubiera tenido la oportunidad de haber asistido durante su juventud a este tipo de diálogos, quizás su vida no se habría ligado nunca a las armas.

“Me llevaron a pensar cuáles fueron mis motivaciones reales para entrar en la guerra y eso no me lo había preguntado tanto como hasta ahora. Aprendí más a ver el valor de la paz y a ser papá... porque siempre en estos diálogos estaba la pregunta de quién me esperaba después de venir de la guerra”, dijo el exjefe paramilitar.

Esther Polo Zabala, lideresa social cordobesa, víctima de los paramilitares y panelista activa de los encuentros de “Hablemos de verdad en los colegios” llevó sus reflexiones a la importancia de vivir desde el perdón como estilo de vida.

Desde el encuentro que tuvo con Óscar Montealegre, el 25 de marzo pasado, Polo no dejó de invitar nunca a los muchachos de los colegios a que guardaran rencor o vivieran con odios propios o heredados. En sus relatos, a pesar del dolor, persiste la resiliencia y el perdón hacia las personas que le hicieron daño a ella y a su familia; situaciones que expuso ante estudiantes de dos colegios en Meta.

“Dije ante la tumba de mi padre que no haría venganza, sino que cada día lo honraría haciéndole memoria. Reconozco que para mí era difícil estar cerca de alguien que representa a los asesinos de mi padre y mi hermano, pero que eso jamás me haría una odiadora”, dijo.

Las voces de los colegios

Xara Valeria Padilla, estudiante del colegio Puente Amarillo, en Meta, representó las voces de sus compañeros en el cierre del proyecto piloto. Para ella, el encuentro que tuvo con algunos de los actores de la guerra, como Polo, Montealegre o Alape, la llevaron a romper imaginarios y percepciones erradas que ella tenía de estas personas.

“Detrás de cada victimario hay una persona que lastimosamente no tuvo muchas alternativas más que usar la fuerza para defenderse. Pero acá ellos se abrieron con nosotros y pudimos conocer sus motivaciones dentro de la guerra. Aprendimos que nadie es completamente malo ni completamente bueno”, narró la estudiante.

Con un discurso similar, la profesora Lizeth Marchena, del colegio José Max León, de Bogotá, aseguró que el encuentro este sus estudiantes con una parte de la realidad del conflicto en Colombia les hizo cambiar la opinión que ellos tenían sobre los que en algún momento hicieron parte de un grupo armado ilegal.

“Mis alumnos pensaban que ellos eran monstruos, pero después de este ejercicio muchos de ellos cambiaron. Sabemos ahora que los monstruos reales son los que intentan borrar la historia o los que quieren manipular el presente y el futuro”, indicó la maestra.

El reconocimiento de las diferencias es algo realmente humano. A esa conclusión unísona llegaron los participantes de este encuentro de cierre. Mientras que Xara invitó a los asistentes a que se sintieran cómodos al intentar asimilar y entender qué fue lo que realmente pasó durante la guerra, otros panelistas como Óscar Montealegre, Lizeth Marchena y Pastor Alape cerraron sus intervenciones diciendo que el diálogo es una herramienta política, que no siempre será compartida por los que piensan igual que nosotros, pero que al final del día serán útiles para no repetir nunca más una guerra tan feroz que acabó con millones de sueños.

Le recomendamos:

Las reflexiones sobre la guerra que dará “Hablemos de verdad en los colegios”

“Hablemos de verdad en los colegios” llega al departamento del Meta

En fotos: El pedido de perdón de las Farc a las víctimas de las “pescas milagrosas”

Así se habló de la verdad del conflicto armado en los colegios