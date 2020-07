Padre de Roux pide al Ejército hacer informes sobre paramilitarismo

En la entrega simbólica que hizo el Ejército a la Comisión de la Verdad de 16 libros, cuatro informes y seis casos, el Padre hizo un llamado para que así como han hecho estudios a fondo sobre las guerrillas en el país, entreguen información sobre el fenómeno del paramilitarismo.

En medio de la entrega simbólica virtual que hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia ante la Comisión de la Verdad sobre sus testimonios, casos e investigaciones realizadas en el marco del conflicto armado, el presidente de la Comisión de la Verdad (CEV), Francisco de Roux, le dijo al comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, que así como han hecho estudios sobre las actuaciones de la extinta guerrilla de las Farc, también lo hagan sobre el fenómeno del paramilitarismo con las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central, el Bloque Bolívar, entre otras.

En la intervención el padre de Roux también hizo una reflexión sobre el papel que ha jugado la iglesia católica en el reconocimiento de los delitos cometidos por sacerdotes en todo el mundo. “Ninguna institución puede defenderse ante las graves faltas morales de alto nivel repetidas entre sus hombres y no puede la institución decir que no es responsable porque sus leyes lo impiden”. En su discurso, hizo énfasis en que los casos de violaciones a derechos humanos o crímenes cometidos dentro de cualquier entidad, no son solo manzanas podridas sino problemas institucionales. “Yo quiero que el Ejército de mi país tenga la misma grandeza que tuvo la iglesia”, aseguró.

Sobre este tema, el padre de Roux fue enfático en que ninguna institución o grupo político es “sagrado” y que los crímenes que se cometan en una de estas entidades deben ser investigados. “Ninguna institución es sagrada, ni siquiera el Vaticano donde está el papa Francisco, y tampoco el Ejército ni la grandeza militar del pentágono de Estados Unidos. Lo sagrado es el ser humano, la vida”.

En el evento virtual pidió al general Zapateiro que se reconociera desde las Fuerzas Militares los crímenes que han cometido. “No vayan a hacer ustedes lo que hace las Farc cuando dicen que no han vinculado niños a la guerra”. También pidió que acogieran a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado o las Fuerzas Militares, con la misma grandeza con que se han tratado los casos de militares víctimas del conflicto armado.

El general Zapateiro en el acto de entrega, le respondió que haría todo lo posible, como comandante del Ejército, a sumarse a la labor de la Comisión de la Verdad. “Aquí hay un soldado que seguirá plenamente todos los protocolos (...) Haré todo lo que me sea posible para sumarse a esta labor titánica que lidera usted”, también aseguró que el Ejército tiene una responsabilidad y deber de participar y aportar en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para que se logre un esclarecimiento de la verdad”.

Esta es la última entrega de información del Ejército a la CEV, después de haber hecho cinco entregas previas desde 2018, en las que se documentaron violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de la antigua guerrilla Farc. Este jueves se entregaron 16 libros de la “Colección del Bicentenario” sobre las escuelas militares para el conflicto armado, cuatro informes producto de una investigación llamada “Surcos de Dolores” y seis casos documentados sobre militares y civiles víctimas del conflicto armado:“La barbarie de Puerres (1996)”, “El Hotel Bomba de Puerto Toledo (2005)”, “El ataque en la vereda Guayabal, Paz de Ariporo, Guaviare (2002”), “El ataque en la vereda Flor de Amarillo, ocurrido en Tame, Arauca (2013)”, “El niño bomba de Fortul (2003)” y el caso del atentado a la base militar de Santa María, Huila (2004).