Resistencia, paz y sentido social: el país con el que sueñan los artistas y líderes jóvenes

Tras un mes de paro nacional, los reclamos de los jóvenes persisten en las calles con causas justas e inacabables. Al menos así lo ven Hendrix & Alexis play, cantantes del Pacífico, quienes junto a Erlendi Cuero, lideresa afro, y Andrés Valencia, miembro de un colectivo juvenil en Cali, le hablaron al país de los puntos básicos que necesita Colombia para tener agendas económicas, educativas y políticas equitativas.

Con un mes de paro nacional cumplido, las voces que más retumban en las movilizaciones sociales son las de los jóvenes hastiados por la falta de oportunidades educativas y laborales, que les hacen ver con mayor incertidumbre lo que les avecina en el futuro.

Los reclamos son constantes: dicen que están ante un gobierno que no los escucha, frente a escenarios sociales en los que prevalecen la inseguridad y las armas, y ante realidades crudas de asimilar, que simplemente quieren afrontar con resistencia y resignificando el pie de lucha diario, que no solamente lo ha visto Colombia, desde el 28 de abril pasado, sino que ha trascendido hasta el resto del mundo.

Hendrix y Alexis Play, dos artistas del pacífico; Erlendy Cuero, lideresa de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), y Andrés Valencia, joven integrante del movimiento ciudadano Orientados Cali, se reunieron para hablar de estas situaciones y analizar cómo las juventudes pueden ser la base para una transformación social que sea más justa con los más vulnerables y en la que se respeten todas las vidas por igual.

Este conversatorio, transmitido por los canales digitales de Colombia+20 y El Espectador, contó con la apertura del embajador de Alemania, Peter Ptassek, quien le habló directamente a los jóvenes en las regiones, reiterando el mensaje: “Nosotros estamos para escucharlos. Escuchar lo que se nos escapó, lo que no oímos antes. No por falta de oportunidad, más por falta de atención, temo”.

“Madre, no llegaré a la hora de la cena...”

Hendrix y Alexis Play fueron dos de los artistas que crearon y produjeron la canción ¿Quién los mató?, un tema alusivo a las víctimas del conflicto armado, a las masacres en las que jóvenes fueron asesinados durante 2020 y, especialmente, un homenaje a los cinco menores de edad asesinados en Llano Verde (comuna 15 de Santiago de Cali).

Alexis, quien por la coyuntura de violencia en el país se encuentra en paro de silencio, dijo que si bien el canto es su revolución, como decisión personal volverá a las tarimas cuando las arbitrariedades ocurridas durante el paro se esclarezcan y las voces de los jóvenes tengan mayor cabida en la agenda nacional. “Siempre que la lucha social esté vigente, esta música permanecerá. Con los que resistimos encontramos nuestro himno de revolución”, comentó.

A esta forma de asimilar el paro nacional se sumó la voz de Erlendy Cuero. La lideresa de Afrodes pidió mayor comprensión y apoyo para los jóvenes que están en las calles clamando por un futuro digno. “Los jóvenes se han identificado con la palabra resistencia. Resistir es la fuerza que se necesita para los cambios. Ahora los lugares están cambiando. Llamamos ahora Puerto Rellena como Puerto Resistencia y le seguiremos diciendo al gobierno que esto tiene que cambiar, es hora de que se preocupen por las necesidades básicas insatisfechas”, agregó.

Por su parte, Hendrix pidió que ante “la calentura” de lo que ocurre ahora en el paro, no se pueden olvidar a las madres, a quienes catalogó como las personas que históricamente más han sufrido por las manifestaciones de violencia que ha atravesado Colombia con el pasar de las décadas. “Colombia tiene temas pendientes a hablar, como los falsos positivos. Aún no se ha esclarecido lo que ocurrió y han terminado de pagar los autores directos e indirectos”.

Para los artistas no deja de ser impactante que su canción, que fue lanzada el año pasado, hoy esté encabezando las listas de las canciones más escuchadas. “La canción es la voz de la gente que se pregunta quién los mató, qué pasó con los desaparecidos, si los judicializaron, si están presos. Quisiéramos, todas las personas que hicimos la canción, que fuera otra canción la que estuviese punteando, pero eso es lo que refleja este momento”, explicó Alexis.

(Así fue la transmisión del evento)

¿Quiénes quieren deslegitimar la protesta social?

Erlendi Cuero señaló que la estigmatización no solo ha sido la responsable de que los jóvenes sean tildados como delincuentes por el hecho de salir a la calle a reclamar lo que les pertenece, sino también de la violencia en su contra. “Los jóvenes están desocupados, eso no es un secreto. Pero lo están por falta de oportunidades que los llevan a protestar. A los muchachos de Llano Verde les decían criminales cuando los mataron, hicieron una propaganda criminal para justificar lo injustificable y lo mismo pasa ahora”, afirmó la lideresa.

Andrés Valencia, a su turno, dijo que ya ni siquiera le temen a la estigmatización, porque los golpes que han recibido los han hecho más fuertes: “Los jóvenes estamos más vivos que nunca. El Gobierno debe entender que la juventud ha mostrado su rechazo colectivo por este sistema”.

Hendrix advirtió que los señalamientos hacia los jóvenes y las respuestas violentas en su contra por parte del Estado se deben en buena parte a la falta de implementación del Acuerdo de Paz. Según el cantante, “la gente que no vive la guerra es la que dice que hay que seguir, que hay que bombardear. Los acuerdos hay que implementarlos. Y si hay que implementarlos, deberíamos hacerlo entre todos, sin marginar a nadie y sin señalamientos absurdos”.

Todos coincidieron en que la violencia que se vive hoy en las ciudades se ha vivido en el campo durante décadas de conflicto armado: mujeres abusadas sexualmente, homicidios, masacres y desaparecidos por parte de todos los actores, incluida la fuerza pública.

“Cali es pequeña. Y los barrios deberían tener conectividad, imagínense el resto del país. ¿Qué le decimos a la gente que por solo darle movilidad a la boca dicen que queremos todo regalado? No, no es un regalo, es un asunto de equidad, de tener acceso a las mismas cosas que el resto del mundo”, afirmó Alexis.

Juventudes y pobreza: ¿así se puede acabar el paro?

Según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a la fecha la pandemia ha acelerado las tasas de pobreza en las familias colombianas. Con corte a abril de 2021, aproximadamente el 42% de los hogares en todo el país está sumergido en pobreza monetaria, que roza en muchos casos la pobreza multidimensional.

Si ese escenario se lleva a las poblaciones más vulnerables, el panorama es menos alentador. Erlendi Cuero precisó que solamente en Cali hay más de 221.000 víctimas del conflicto armado, que viven en las peores condiciones, son escondidas por los indicadores y decisiones políticas que no permiten ver su realidad.

“Como lideresa y víctima he podido ver la realidad de mi gente del distrito de Aguablanca. Allá está la Cali que nadie quiere mostrar y la que se oculta. Este estallido social se da por eso, porque no hubo un gobierno que volteara la mirada a la situación. No hay intenciones de cambio. Y lo más triste es que soy más específica, quienes más sufren son las comunidades negras. Es la población negra la que pone mayores muertos y mayor pobreza”, denunció.

Alexis amplió la realidad que pintó Erlendi y contó que los jóvenes que van a la calle piden bienestar, pero también un plato de comida. Algunas familias, incluso, deben dormir desde temprano para pasar el hambre.

“Así como los políticos van a tomarse fotos con los indígenas y afro en las elecciones, también pueden hacerlo para escuchar. Los muchachos están pidiendo educación, servicios públicos, acceso a la conectividad para saber lo que está pasando en el mundo. Entre menos ignorancia tengamos, menos necesidad de paros y bloqueos. Nadie va a entender qué es pasar trabajo, por qué esos jóvenes están jugándose la vida allí parados, porque tampoco tienen nada en la casa. No van a entender hasta que pasen suficiente hambre. Muchos de ellos han comido mejor que cuando estaban en la casa”, aseguró.

Sin embargo, el mismo Alexis reconoció que los bloqueos a las vías se están volviendo un mecanismo insostenible y agotador para la economía, por lo que pidió que pronto deben llegar negociaciones en la que los primeros pasos muestren “pactos claros y fechas para demostrar resultados. Al menos de los asesinatos y los desaparecidos”.

Y agregó: “El estado solo habla de los muertos militares con claridad, pero los demás “son materia de investigación”. Necesitamos que la celeridad que tienen con los policías también esté con los casos de los marchantes”.

Para Hendrix, el fin eventual del paro y la resolución de temas socioeconómicos que alivien al país, y a los jóvenes en particular, depende de ejercicios de escucha y de empatía para conocer todas las partes y poder salir adelante juntos.

Y si bien para Erlendy el primer paso es que se retracte Iván Duque y su gabinete por los excesos de fuerza durante el paro, la conclusión común es que se tiene que alcanzar a tener un país pedagógico, sin agresiones y que permita soñar con una vida en paz. Porque, como lo señalaron los artistas, si nos hemos sentado con personas que le hicieron daño al país con armas durante mucho tiempo, ¿por qué ahora no podemos hacer lo propio con jóvenes que solo reclaman lo básicamente necesario?

