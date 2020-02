Víctimas protestarán en el acto de la primera piedra del Museo de Memoria

Redacción Colombia 2020

Este miércoles, en la avenida 26 con calle 29 en Bogotá, el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMNH), Dario Acevedo, convocó a un acto que denominó: “Por la memoria de las víctimas”, donde pondrán "la primera piedra" de lo que será el Museo de Memoria de Colombia. Esto en medio de un ambiente de cuestionamientos en su contra. Por un lado, ayer se conoció que la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia, la red internacional de memoria más importante del mundo, le retiró su condición de miembro de esa organización, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convocó a un plantón de rechazo donde se realizará este evento.

"¿Por qué las víctimas de crímenes de Estado no fuimos invitadas a poner la primera piedra del Museo de Memoria de Colombia?”, fue el principal reclamo que argumentó la protesta. Según Luz Marina Hache, vocera de esta organización y víctima de desaparición forzada, "no se trata solamente de que no nos haya invitado, sino que él viene desconociendo el papel de las víctimas en el museo, por eso el plantón se va a hacer como un rechazo a su gestión y estaremos exigiendo que renuncie".

A su turno, este martes, la Red Colombiana de Lugares de Memoria anunciará su retiro como miembro del CNMH, hasta que la entidad ratifique los acuerdos internacionales que dan garantías a las víctimas. Esta organización agrupa a 38 lugares de memoria de comunidades afectadas por el conflicto en todo el país.

(Le puede interesar: Rafael Tamayo: Negar a las víctimas de la UP es negar el Estado de Derecho)

De hecho, vieron con sorpresa que pese a trabajar hace años con el CNMH en la construcción de memoria local y nacional la invitación al evento del miércoles solo les llegó ayer en la noche. Es decir, dos días antes del evento. “A nosotros no nos habían invitado, aunque somos parte del Museo desde 2015 cuando nació la Red. Sin embargo, nuestro interés no es tanto ser invitados, sino que se reconozca el trabajo que hemos realizado y que entienda que la memoria en Colombia no es un tema institucional, sino que tiene que ver con las comunidades. De hecho, de la red hacen parte lugares que surgieron en los territorios desde hace más de 30 años, lo que quiere decir, que la memoria no es un asunto del Gobierno de turno”, manifestó Mónica Leda, secretaria ejecutiva de esta organización de víctimas.

Valga decir de paso, que dicha red está integrada por museos y organizaciones de memoria de cuatro regiones importantes: Caribe, con los Montes de María, el Centro de Memoria del Conflicto de Valledupar, los indigenas wiwa, Carmen de Bolivar, El Salado, San Jacinto, Las Brisas, etc. El nodo Pacífico está conformado por Bojayá (Chocó), Trujillo (Valle), Tumaco (Nariño), Buenaventura y Cali (Valle), así como otros lugares de Nariño y Cauca. El nodo Antioquia está integrado por San Carlos, Granada, varios lugares de Medellín, etc. Y, el nodo Suroriente que está conformado por lugares de Florencia, Cartagena del Chairá y las comunidades indígenas de La Chorrera en el Caquetá. Son cuatro nodos que abarcan la mayoría de los lugares más afectados por el conflicto armado en Colombia, lugares que han sido construidos por las organizaciones en los territorios.

Para este sector de víctimas, las distancias con el director Dario Acevedo van más allá de ser invitados o no a un evento. Se trata de temas de fondo, aseguran. Por ejemplo, para Luz Marina, la vocera del Movice, "Acevedo censuró parte de lo que las víctimas habían dicho que debía ser el museo. Por ejemplo, las víctimas planteamos que debía tener un símil a un río, porque en los ríos están los cadáveres y hay mucha memoria de la violencia de este país. Pero Acevedo plantea que ese tipo de cosas no deben estar en el museo. Segundo. Se había acordado que en el museo solamente debía ser la memoria de las víctimas. Sin embargo, ahora él propone que debe haber un espacio para rendir homenaje a uno de los actores del conflicto y, en muchos casos, victimario. Estoy hablando de los militares. Y esa es una discusión de fondo, o sea, no se trata solamente de que no nos haya invitado, o que la haya enviado, pidiendo disculpas, este martes en la mañana luego del escándalo de la expulsión del Centro de Memoria de la Coalición Internacional”.

(Lea también: Darío Acevedo: "Si a alguien no le gusta como dirijo está en toda la libertad de renunciar")

Frente a este hecho, consultada por este diario, la oficina de prensa del Centro de Memoria aseguró que estas víctimas sí fueron invitadas. De hecho, enviaron un pantallazo de un correo electrónico informando que se había contactado al Movice desde el 29 de enero pasado. No obstante, al correo electrónico de dicha organización el mensaje llegó este martes a las 7 a.m. y expresando que se trató de una equivocación.

La Red de Lugares de Memoria dejó claro que seguirá dando la pelea a nivel internacional para que el Centro de Memoria suscriba "lo que el director Acevedo ha negado: que en Colombia hubo un conflicto armado", dijo Leda, vocera de esta organización. "Antes de ser publicado el comunicado de la Coalición Internacional nosotros también fuimos consultados, porque este es un trabajo que no es de hoy, sino que responde a unas solicitudes que se le hicieron el presidente Iván Duque cuando iba a nombrar al director del Centro Nacional de Memoria: respetar y cumplir con la participación efectiva de las organizaciones sociales y civiles en este espacio y que las comunidades no existan solo para ver una exposición de lo que va a ser el museo”, puntualizó Leda.

Por su parte, el director Acevedo ha respondido a través de varias entrevistas radiales, sosteniendo que se trata de una persecución en su contra de parte de dichas organizaciones. Incluso, le restó importancia a la Coalición Internacional aduciendo que jamas había tenido conocimiento de su existencia, le dijo a Blu Radio.

(Le puede interesar: El informe que el Centro de Memoria se niega a lanzar)

Un museo aún lejano

Este medio también conoció, que aunque este miércoles se realizará el acto de la “primera piedra”, la construcción del Museo de la Memoria está muy lejos de empezar. De hecho, no tiene ni siquiera el predio para hacerlo. El predio es de propiedad del Distrito de Bogotá y para donárselo al CNMH para la construcción del Museo se debe firmar un otrosí al contrato que no está todavía ni siquiera previsto por la nueva administración. Tampoco la agencia inmobiliaria Virgilio Barco ha realizado los pliegos de la contratación para lanzarlos, y por tanto no se sabe quién sería el contratista. Sin predio, ni pliegos de contratación, la viabilidad de la construcción del Museo de Memoria sigue en veremos.