COVID-19: posible aliado de las personas privadas de la libertad

Sumado a lo anterior, estos centros de reclusión se caracterizan por un bajo nivel de higiene en donde el acceso al agua puede ser limitado en virtud de diversas razones, entre ellas, la falta de infraestructura y hacinamiento. De manera paralela, artículos como jabón, desinfectante de manos no son tampoco proporcionados e, incluso, muchas veces prohibidos. Así, no es un secreto decir que dichas restricciones a las visitas tienen una grave implicación, siendo el desabastecimiento de artículos sanitarios, alimentos e, incluso, medicamentos. Son las familias quienes muchas veces suplen la obligación del Estado en la provisión de estos bienes y que, en este momento, más que nunca, requieren ser garantizados.

Las medidas de autocuidado invaden las redes sociales advirtiendo su trascendencia, todo debido a que el contacto humano es esencial para el bienestar mental. En estos casos una vigilancia digital, que es la que les ha dado la delantera a los países asiáticos en la contención de la epidemia, y la existencia de trackers es una opción para que el Sistema Penitenciaria no colapse. Por lo mismo, es hora de apelar a la creatividad y poner la tecnología al servicio de los derechos humanos. No hay que ir tan lejos: Llamadas, video llamadas … una pantalla es la que se atraviesa entre nosotros fungiendo como único medio de contacto... ¿Por qué no para quienes están recluidos? Repetiré la conocida decimonónica frase de Rafael Núñez que, aunque considerada ominosa en su contexto, hoy es cierta: ¡Regeneración o catástrofe!