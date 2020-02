Del porqué apoyar el libre mercado y ser mujer es un oxímoron

Un mercado desregularizado bajo los canones y creencias culturales actuales no hace más que reforzar y ampliar las desventajas entre los géneros. El mercado falla, y generalemente le falla a aquellos/as en situación de mayor vulnerabilidad. No se trata de satanizarlo, se trata de mirar la evidencia y reconocer que dicha “economía de libre mercado” no es siempre la respuesta para una sociedad próspera e incluyente. El mercado falla en proveer servicios como guarderías y hospitales para todos los niveles socio-económicos, el mercado falla en brindarle trabajos dignos, estables y con igualdad de salario a las mujeres; las cifras muestran cómo países con un amplio sector público tienen mayor igualdad de género laboral, porque hay más mujeres contratadas para trabajar en lo público, que en lo privado.

Cuando las mujeres defienden ciegamente un sistema de libre mercado, un capitalismo altamente desregularizado, debo confesar que se me pone la piel de gallina. Si bien el feminismo no se hizo para decirle qué y cómo pensar a otras mujeres, quiero dedicar esta columna a algunas reflexiones de esas defensas apasionadas, sin mucho sentido crítico y muchas veces cimentadas en la desinformación. Pero sobre todo en el porqué defender un mercado sin regulación alguna y ser mujer es un oxímoron.