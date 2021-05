El espíritu de las mal llamadas curules para las víctimas

Es conveniente recordar que la iniciativa de crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para la elección de 16 Representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales, surgió del punto 2.3.6 del Acuerdo Final de Paz, con el objetivo “de garantizar una mejor integración en zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones”.

El General Óscar Naranjo, siendo vicepresidente de la República, aclaró que cuando los negociadores del Gobierno Nacional y de las Farc tuvieron la idea de crear esas curules, no lo hicieron pensando en las víctimas, sino en la necesidad de que esos territorios tuvieran representación en el Congreso. Motivo por el cual las curules quedaron circunscriptas a 16 zonas, que abarcan 170 municipios.

Lo que me parece bien. No obstante, es conveniente llamar las cosas por su nombre para no generar confusiones. Estas curules no son para las victimas, son para los territorios donde se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los candidatos deben ser inscritos por organizaciones sociales, incluyendo organizaciones de víctimas, de campesinos, de mujeres y otros grupos significativos de ciudadanos, pertenecientes a esas 16 zonas.

Los 16 representantes a la Cámara que serán elegidos para estas circunscripciones deberán propender por el desarrollo económico, político y social de esos territorios, que han sido los más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr el desarrollo rural que requieren esos 170 municipios.

El Estado tendrá que redoblar sus esfuerzos logísticos y económicos. En primer lugar, para garantizar que las elecciones de las Circunscripciones de Paz se hagan sin la presión de los actores ilegales, que ejercen el control territorial en estas zonas. En segundo lugar, para asumir el pago de los salarios de 16 Representantes a la Cámara adicionales, en momentos en que se ha solicitado reducir el numero de Congresistas.

Esquirla. Se debe corregir el Proyecto de Acto Legislativo de 2018 por medio del cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales para la paz, pues dejaron por fuera 3 municipios: en la Circunscripción 12 no incluyeron a Manaure y San Diego del Cesar y en la Circunscripción 13 faltó Mocoa del Putumayo.

*Magister en Ciencias Políticas - Pontificia Universidad Javeriana