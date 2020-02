El quinto mandamiento

Me conectó con la imagen que sacudió noviembre de 2019: el asesinato de Dylan Cruz, de 18 años, cuando el capitán del Esmad, Manuel Cubillos, decidió arrebatarle la vida en las movilizaciones del paro nacional. Este joven no buscaba más que educación y expresar su descontento e inconformismo con políticas que claramente le afectaron hasta la vida misma. A estas muertes de fin de año (hubo muchas más) se les aventajaron las fiestas de fin de año, la mala memoria, el rebusque del día a día y la respuesta escueta de nuestra justicia: la impunidad.

Me quede en una especie de letargo mientras seguía su paso, vociferando y dando manotazos al aire. Recordé a Nathalia y Rodrigo camino a Palomino, asesinados luego de su matrimonio, en un para-je al que le entregaron buena parte de su energía y sueños. ¿Quién podría pensar que una pareja como ellos podrían ser peligrosos para alguien o algo? Eran personas de las que no hacen daño de ninguna manera en vida, pero que cuando nos los arrebatan generan un dolor desgarrador, entre la impotencia y la indignación.

"¡Si se llega a meter conmigo lo hago desaparecer!", quien pronunció esta frase en la calle no tendría más de 21 años. El extraño me terminó convenciendo de escribir esta columna sobre la muerte y este 2020. Hablaba por teléfono y afirmaba vehemente a su interlocutor que un tercero había cruzado algún límite y que la furia que lo invadía le provocaba causarle la muerte. Nunca creí que alguien como él podría realmente materializar las palabras que salían de su boca.