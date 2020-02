En el Cauca la violencia política tiene enfoque territorial

Sin garantías de participación en la política institucional no habrá paz, por eso es tan importante que se resuelvan las causas de esta violencia y no solamente sus efectos. Un primer paso para esto, es, entonces, el reconocimiento de las continuidades de la violencia política en Suárez y Buenos Aires. Segundo, el trabajo cercano con las autoridades locales que están pensando en nuevos horizontes políticos de cara a las promesas territoriales del Acuerdo Final pero también desde la perspectiva propia de las comunidades que hace años defienden sus espacios territoriales.

Lo problemático es que estos asesinatos suceden en un contexto donde históricamente ha predominado la violencia política. En estos municipios hay disputas territoriales de vieja data, asociadas a la construcción de la represa La Salvajina en 1985; entre la minería tradicional/ancestral de las comunidades negras; los títulos mineros a grandes compañías extranjeras; y la ilegal de los grupos armados que no dan tregua y que afectan constantemente a las comunidades y autoridades locales/tradicionales de la región. Finalmente, es preciso señalar cómo las rutas del narcotráfico aprovechan la frontera entre el Valle y el Cauca con los grupos armados que las custodian y la lucha gubernamental en contra de este fenómeno que afecta a la región, en general, y a estos dos municipios en particular.

¿En qué sentido decimos que la implementación ha sido insuficiente? Por un lado, los asesinatos de los excombatientes de las Farc en el departamento del Cauca (uno de los más afectados). 37 ex combatientes han sido asesinados en el departamento del Cauca, al menos cuatro de ellos habitantes de este Espacio Territorial según un conteo preliminar del partido Farc. El más reciente de ellos sucedió en diciembre pasado, cuando asesinaron a Manuel Santos Yatacué Ramos, desmovilizado de las Farc y vinculado al ETCR Carlos Patiño. Por el otro, las autoridades locales de ambos municipios, que hasta 1989 fueron uno solo (alcaldes, ex alcaldes o candidatos y sus familias) han sido víctimas de la violencia antes y después de la firma del Acuerdo de Paz. En este caso queremos abordar el tema de la violencia política contra las autoridades locales de ambos municipios y para eso haremos un recuento de hechos que dan cuenta cómo esta ha sido un continuo en ambos municipios y

Una de las apuestas de la implementación del Acuerdo de Paz consistía en la participación de las comunidades y el fortalecimiento de las instituciones locales para la atención efectiva de las necesidades en los territorios. Sin embargo, en la región del Alto Cauca, la implementación del punto 2 del Acuerdo sobre participación política ha tenido problemas, incluso, varias personas han sido asesinadas cuando se esperaba mayor inclusión y representación política de los pobladores de estos territorios. Particularmente, en los municipios de Suárez y Buenos Aires, en el norte del Cauca, esta violencia ha sido un continuo y la firma de este pacto no ha transformado las condiciones para que las causas políticas no sigan siendo silenciadas con las armas.