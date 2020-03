Fallos que fallan

Si se colige que estos compendios normativos son el soporte jurídico del Acuerdo Final y por extensión de la JEP, ¿por qué en este fallo no se acudieron a estas fuentes del derecho internacional público? De no contar con las herramientas jurídicas, era sencillo extrapolar conceptos traídos de los usos y costumbres de la guerra o del derecho de Ginebra, de La Haya o de Nueva York.

En la guerra no todo está permitido. No es lícito el empleo de cualesquier método y medio, bien para batir un objetivo o bien para alcanzar una ventaja militar. Esas restricciones se aplican al tipo de armas utilizadas, a la manera en que se las emplea y a la conducta general de todos los que participan de las hostilidades. Aquí no aplica el axioma popular según el cual "el fin justifica los medios".