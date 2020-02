¿Hacia dónde va la política negacionista?

Colciencias tendrá que explicar el uso que hace de la noción de conflicto armado, aclarar sí se incluye o no a las víctimas de la violencia estatal, y explicar por qué no se habla de las víctimas del paramilitarismo. Como institución estatal debe garantizar un trato simétrico a todas las víctimas en Colombia y contribuir seriamente a la paz.

El Gobierno ha planteado insistentemente que el conflicto armado no ha existido en Colombia. Instituciones de gran importancia y relevancia para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio de una prolongada y exacerbada violencia estructural, como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), comparten dicha tesis con serias repercusiones. Además del debate sobre la exclusión del CNMH de la Coalición de Sitios de Consciencia y de la de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, lo que lo deja sin reconocimiento internacional y diálogo con pares, el Centro pone en marcha una política negacionista que revictimiza a muchos colombianos y estropea cualquier intento de construir una paz transformadora. Con dicho negacionismo se lastima la propia disciplina de la historia y cualquier esfuerzo científico serio. Plantear que en Colombia no ha existido conflicto armado interno se constituye en una falta de rigurosidad académica.