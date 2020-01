Huellas de anarquía

El reto mayúsculo está en que las instituciones en general y, la Policía Nacional en particular, no tienen los medios y personal para contener la avalancha de microcriminalidad que se está entretejiendo, ya que sus capacidades están concentradas en los espacios urbanos, el combate de los Grupos Armados Organizados y el crimen trasnacional. Y, aunque en efecto tuviera los medios necesarios, la solución no puede ser exclusivamente policiva, sino que requiere de una trasformación social-cultural.

Este aterrador kraken, es el presente y futuro de la lucha contra la violencia y la criminalidad en los escenarios de posacuerdo que se manifiestan en Colombia. Algunos de estos se han dedicado a cooptar pasos estratégicos de las rutas de narcotráfico, lo que, infortunadamente, no es ninguna novedad, pero muchos otros están utilizando su experiencia en control social y amedrantación, para instituir monopolios como el del tomate, la papa, la cebolla, el turismo (caso de jóvenes asesinados en Palomino), la gasolina, autopartes, e incluso peajes clandestinos, entre otras actividades productivas, lo preocupante es que sus zonas de interés no son exclusivamente rurales, sino que han concentrado focos de acción en los entornos urbanos. La estrategia es la de siempre: se busca intimidar mediante amenazas, se dan dos o tres mensajes ejemplarizantes, se cobra una “contribución” por prestar servicios de “protección” al final estas acciones terminan normalizando la coexistencia entre la vida regulada por lo legal y la realidad local de lo ilegal.