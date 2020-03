Intento de reforma a las zidres

Primero, el proyecto está suprimiendo el requisito de realizar un estudio de tierras para constituir las zidres. Esto es muy grave, porque sin esto se puede afectar la disponibilidad de baldíos para la adjudicación de tierras a campesinos. Es necesario recordar que la constitución de las zidres no puede afectar la disponibilidad de baldíos para la adjudicación en favor de quienes no tienen tierra o tienen tierra insuficiente. Solo podría presentarse como una excepción la destinación de baldíos para las zidres cuando, debido a sus características resultan imposible dedicarlos para reforma agraria.

En desarrollo de esta norma el Gobierno ha realizado tres actos de especial importancia para su puesta en funcionamiento: expidió el decreto 1273 de 2016 a través del cual se reglamentaron los principales aspectos de las zidres; expidió el documento conpes 3917 de 2018 a través del cual se identificaron las potenciales áreas disponibles para declarar zidres (aproximadamente 7.278.964 hectáreas, en 24 departamentos); y expidió el decreto 1396 de 2018 que aprueba la primera zidre en Puerto López (860 predios, el decreto no precisa su ubicación o identificación). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural acaba de publicar un proyecto de decreto que busca modificar parcialmente esta figura, concretamente en aquellos puntos relacionados con los proyectos productivos que podrán presentarse y ejecutarse en estas zonas. De su estudio se advierte el interés por flexibilizar las zidres simplificando mecanismos de protección en materia ambiental y desconociendo límites fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-077/17, a través de la eliminación de requisitos exigidos a los proyectos que se van a realizar en estas zonas. Me referiré a tres aspectos de especial preocupación.