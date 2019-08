La amenaza del desarrollo en el norte del Cauca

Adenda: En las últimas semanas en el departamento del Cauca no solo han habido amenazas contra líderes y lideresas de comunidades negras, sino que los grupos indígenas de la región han sufrido una arremetida de violencia. De acuerdo con el defensor del pueblo del Cauca en el norte del departamento, al 9 de agosto, 58 líderes, lideresas y miembros de la Guardia Indígena habían recibido panfletos amenazantes. En junio asesinaron a Enrique Güejia y Gersain Yatacué en Toribio y José Eduardo Tumbo en el municipio de Caloto y en el mismo lugar, hace unos días, la Guardia Indígena sufrió un atentado donde murieron dos personas y resultaron heridas otras cinco. Por último, han denunciado 36 homicidios de personas que pertenecían a la comunidad Nasa.

Por ese motivo la comunidad emprendió una lucha legal en contra de dichas compañías y la Corte Constitucional falló a su favor. No obstante, desde 2014 entró nuevamente la minería a su territorio, razón por la cual un grupo de 80 mujeres caminaron desde el Norte del Cauca hasta Bogotá, para exigirle al gobierno que sacara a las 14 retroexcavadoras ilegales de su territorio. Desde entonces han recibido amenazas de muerte por parte de bandas criminales organizadas, pues estas comunidades “se oponen al desarrollo”. Francia Márquez le dijo a Mongabay Latam “no permitimos que entren multinacionales” y afirmó que les acusan de estancar “el progreso del departamento del Cauca”.