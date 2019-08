La movilización no debe quedarse en una marcha de un día

Por eso, la iniciativa del 26 de julio no puede quedarse solamente en una manifestación. La exigencia y la movilización debe ser constante. Debemos aprovechar esta oportunidad para exigir un compromiso serio del gobierno para brindar garantías para la defensa de los derechos humanos. Invitemos a que estas garantías se hagan realidad a partir del diálogo, la concertación colectiva y el fortalecimiento de los mecanismos propios y colectivos de los pueblos étnicos, comunidades negras, población campesina, jóvenes y mujeres.

El problema no es menor. Colombia es visto como el segundo país a nivel mundial donde ocurren mayor cantidad de asesinatos de líderes y el primero en América Latina. Algunas organizaciones han reportado más de 700 asesinatos desde el 2016, más de 80 de ellos en el 2019, y más de 1000 amenazas entre el 2018 y 2019. Además, después de la marcha fueron reportados 3 asesinatos en Chocó, Caquetá y Cauca .

Si bien el presidente manifestó el apoyo a la a la movilización, al tiempo plantea mecanismos militares para la estabilización territorial, que desconocen los ejercicios de los pueblos y comunidades. Además, el Estado continúa con la implementación de medidas de protección individual, que alejan a los líderes de sus comunidades y no se adaptan a las condiciones geográficas. Por eso, las organizaciones han solicitado el diálogo en todas las instancias, pero las instituciones han cerrado las puertas y la posibilidad de generar garantías con enfoque integral y diferencial.

Sin embargo, las y los líderes son amenazados y asesinados continuamente, por lo que requieren apoyo para fortalecer su organización y garantizar el ejercicio de sus labores, pero, no lo han encontrado en el Estado.

Escuchar a las comunidades es primordial porque las y los líderes buscan que en sus territorios se garanticen los derechos. Son quienes, por ejemplo, ayudan a resolver los conflictos en las comunidades; gestionan con las autoridades la instalación de servicios públicos; incentivan procesos de sustitución de cultivos; tramitan los procesos de restitución de tierras; así como defienden el territorio e impiden la realización de proyectos que puedan afectar el ambiente y recursos naturales. Las y los líderes trabajan día a día para que el Estado social de derecho alcance los territorios donde la institucionalidad no llega.

Entre la lluvia y el sol del 26 de julio, desde más de 100 lugares del mundo participamos miles de personas en la manifestación en rechazo al asesinato de las y los líderes sociales. Sin embargo, la movilización no debe quedarse en una marcha de un solo día. Debemos seguir exigiendo que el Gobierno escuche a las comunidades y concierten garantías para la vida y seguridad acordes a los contextos y necesidades colectivas, muchas de ellas ya implementadas por las mismas comunidades.

