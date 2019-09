La primera casa de la memoria para las mujeres del Magdalena Medio

La Casa Museo de las Mujeres es una apuesta también por la reparación colectiva de la Organización Femenina Popular, víctima de más de 148 hechos victimizantes viendo afectado no solo la integridad de sus participantes en la esfera individual, sino también en el debilitamiento del proyecto social y político abanderado por 47 años, la estigmatización de su nombre y sus espacios, las dificultades en el acceso a la justicia y el miedo compartido que afecta silenciosa pero latentemente el bienestar emocional y la salud mental y física de las mujeres.

Esta Casa no solo quiere reconocer esta historia, sino que al ser el primer lugar de memoria con enfoque de género en el país, construida desde un proceso colectivo y popular con mujeres del Magdalena Medio, pretende transformar los imaginarios de quienes la visiten sobre el lugar que las mujeres hemos ocupado en los relatos sobre el conflicto armado desde un ejercicio reivindicativo sobre nuestras luchas por la igualdad como protagonistas de la construcción de paz en el territorio. Es el legado que nosotras construimos y con el cual le hacemos frente al legado que nos dejó la guerra, el de las relaciones rotas, el de la sospecha del vecino, el de la desconfianza con el amigo. En esta casa decimos que todavía defendemos la vida y sembramos la paz, aun en medio de las grietas de la muerte.

Por eso nosotras, la Organización Femenina Popular en el Magdalena Medio, territorio azotado por la violencia social, política y patriarcal, hemos enfrentado nuestro pasado y construido el futuro desde la organización, la solidaridad, la resistencia y la dignidad. Esta tierra salvaje ha sido testigo del nacer de movimientos obreros, campesinos, sociales e incluso de la iglesia católica. Y en medio de ellos nos ha visto a las mujeres tomarnos su río, sus tierras, barrios, municipios, plazas y veredas para exigir nuestros derechos, educación para nuestros hijos, construir nuestras viviendas, recuperar nuestras tierras, buscar nuestros muertos y defender nuestros vivos. Estos hechos son el pasado que hoy enfrentamos y a partir del cual construimos nuestra memoria. Una memoria que no nos ubique más en el papel secundario, únicamente como las víctimas, madres, viudas, hermanas o hijas, sino que reivindique nuestro papel como sujetas autónomas, agentes políticos, sobrevivientes y sobre todo, constructoras de paz.

El pasado es nuestro referente para el camino que andamos y es nuestra obligación mirarlo mientras continuamos el recorrido histórico. De esto se trata hacer memoria, mirar al pasado para transitar en el presente. No nos enfrentamos al presente, ni al futuro, sino a nuestro pasado. Y lo hacemos a través del reconocimiento de nuestra propia experiencia. Esto en un escenario colectivo implica un ejercicio de identidad con otros y con otras que han vivido experiencias similares, con quienes compartimos dolores, recuerdos y luchas.

Desde diferentes lugares de Colombia, las comunidades, colectivos y organizaciones sociales se han impulsado diversos procesos de construcción de la memoria histórica, encaminados a la reflexión, el encuentro y la reparación simbólica como un aporte fundamental para la no repetición de los hechos violentos. Una apuesta que parte desde el ejercicio pedagógico y político que quiere humanizar aquellos cuerpos que han sido deshumanizados por la guerra, romper los miedos que han sido silenciados por las armas y recuperar los sueños reprimidos por la violencia.