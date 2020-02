La sustitución agoniza en Tumaco

El panorama tampoco mejora para las familias inscritas formalmente en el programa. Como lo han mostrado diversos informes y la Encuesta realizada por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia, las familias vinculadas al PNIS han enfrentado el incumplimiento en los tiempos de pago, la falta de asistencia técnica y las demoras en los proyectos productivos. Para el caso del CCRM en Tumaco, las pocas familias que pudieron finalizar su inscripción al PNIS han tenido que soportar desde retrasos en sus pagos (después de casi dos años solo han recibido tres desembolsos) hasta ser expulsados del programa por haber participado en anteriores iniciativas de sustitución (como el programa Familias Guardabosques). Asimismo, los líderes del Consejo se han sentido abandonados por el Estado, no solo por el incumplimiento frente al programa sino por no brindar las garantías de seguridad para su implementación. “Nunca antes un programa nos había puesto en riesgo como el PNIS” indica un líder de Río Mejicano.

En Tumaco también hay varios casos donde el programa se comprometió formalmente con la comunidad (de manera colectiva) y aún no ha empezado su implementación. Según algunos líderes del municipio, en catorce consejos comunitarios que tienen acuerdos colectivos y en donde el gobierno socializó y promovió la sustitución, nunca arrancó el programa. Lo mismo pasa con algunos entes territoriales de la Costa Pacífica: la mayoría de sus municipios cuentan con acuerdos colectivos, pero no tienen ninguna familia inscrita. La situación es aún más dramática si se observan las cifras nacionales. Según el tercer informe de la Contraloría General de la Nación sobre la implementación del acuerdo, fueron 215 mil familias las que participaron de estos acuerdos, pero como lo señala la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, solo se encuentran inscritas cerca de 99 mil familias. En otras palabras, más de 100 mil familias quedaron a la espera de la sustitución y otras tantas han tenido como respuesta la erradicación forzada.