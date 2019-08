Legado del bicentenario, el respeto por el enemigo

La conmemoración del bicentenario de la Batalla de Boyacá, que rinde homenaje a quienes forjaron la independencia debe estar alejada del patrioterismo y venir acompañada de una reflexión sobre los estragos del conflicto armado y que aunque se esté frente a causas como la búsqueda de la independencia, la liberación de los pueblos o la luchas contra grupos armados desestabilizantes o al margen de la ley, no son admisibles los actos de terror o las ejecuciones arbitrarias; que es imperativo distinguir entre quienes combaten y las personas protegidas como la población civil, limitar los métodos o la estrategia militar y los medios de combate como el uso de ciertas armas que causan daños desproporcionados. Desde la educación para la democracia y los derechos humanos y no desde el adoctrinamiento para la guerra, el paradigma de nuestra independencia debe permitir comprender que también la persona del enemigo merece respeto.

Aunque el armisticio se rompió antes de lo pactado porque se declaró a la provincia de Maracaibo unida a la Gran Colombia, los bandos acordaron el reinicio de las hostilidades el 28 de abril de 1821; en adelante los enfrentamientos hasta el final del conflicto de independencia en Venezuela como en el resto de Suramérica, se sujetaron al Tratado de Regularización de la Guerra. Estas reglas como las que hoy se encuentran en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II, prevén que hasta la guerra tiene límites, que los actos de ferocidad y barbarie no están permitidos en los conflictos armados y que es necesario respetar un mínimo de disposiciones humanitarias.

Disponía el Tratado de Trujillo, entre otros asuntos, el tratamiento debido a los prisioneros de guerra, se estableció el canje en forma obligatoria y pronta; los heridos o enfermos aprehendidos en los hospitales o fuera de ellos no se consideraban prisioneros de guerra y conservaban la libertad para restituirse a las banderas a que pertenecieran luego que se hubiesen restablecido, para lo cual gozaban de la asistencia, cuidado y alivio por parte del ejército que los tuviera en su poder.

Esto era consonante con toda una doctrina que se venía gestando en Europa para humanizar los conflictos armados, que limitaba los combates entre militares, excluyendo a la población civil y a los bienes que no tuvieran interés militar, hace parte de esas preceptivas el decreto de la Convención del 25 de mayo de 1793 que siguiendo los principios de la Revolución Francesa ordenó dar tratamiento obligatorio e igual, en los hospitales militares, a los soldados enemigos y a los soldados nacionales.

Cuando se hace alusión a la guerra o como se denomina actualmente al conflicto armado, que puede ser internacional si se enfrentan los ejércitos de los Estados, y no internacional o interno, cuando se enfrentan las fuerzas armadas del Estado con grupos armados organizados de particulares o entre estos, como el que en forma prolongada hay en Colombia, se acude al Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo origen deviene de la creación del Primer Convenio de Ginebra de 1864, instrumento para la protección de los enfermos y heridos en los campos de batalla, tras el formidable legado de Henry Dunant y su libro Recuerdos de Solferino, en el que narró los horrores de una batalla que se libró el 24 de junio de 1859 en Solferino, una pequeña población al norte de Italia donde se enfrentaron los franceses -aliados de los sardos-, al mando del emperador Napoleón III y las tropas austríacas, dejando miles de muertos y heridos. Desde aquel entonces el DIH se considera como un conjunto de normas consuetudinarias y convencionales que regulan los conflictos armados, para hacerlos menos gravosos y destinadas a proteger especialmente a quienes no participan en las hostilidades.