Marco, seguiremos tu indeleble huella comunitaria hacia la Paz

Al gobierno del Presidente Iván Duque y a su Ministra del Interior, Alicia Arango, para quien el asesinato de líderes sociales es menos que el robo de un celular, los responsabilizamos de esta incalculable pérdida del dirigente social Marcos Rivadeneira, por no cumplir con la sustitución de cultivos de uso ilícito a los campesinos del Putumayo, por echar para atrás el acuerdo de paz que contiene un marco de garantías para la vida de los liderazgos sociales y por contribuir al incremento de la violencia en el Putumayo, al no desmantelar el crimen organizado.

Hoy, ese motor comunitario que muy bien representaba Marcos Rivadeneira ya no está. La orfandad y terror en que quedan las comunidades se convierten en un muro pesado y frío que aplastan la esperanza de ellas. Marco nunca las abandonó, nunca tuvo miedo, siempre cubrió ese espacio que muchos no ocupaban, justo por el temor que los grupos armados y la Fuerza Pública han generado en esos sufridos territorios del Putumayo.