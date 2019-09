No hay paz sin inclusión de los pueblos indígenas

* La Fundación Foro Nacional por Colombia es una organización civil no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 1982 por iniciativa de intelectuales colombianos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la justicia social, la paz y la convivencia. El propósito de nuestro trabajo es crear las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa con capacidad de incidencia en los asuntos públicos. El pluralismo, la participación ciudadana, la concertación democrática, la corresponsabilidad y la solidaridad son la base para el desarrollo de nuestra misión, con un enfoque diferencial (de género, generación y etnia). Desde sus inicios, Foro rechazó la violencia como forma de acción política. Por ello cobijó la propuesta de una salida negociada al conflicto armado y del fomento de una cultura democrática. Luego de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, Foro ha orientado su quehacer hacia el objetivo estratégico de contribuir a la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

Para darle cumplimiento a estas disposiciones se requiere de organizaciones indígenas fortalecidas, con capacidad de incidencia e interlocución con otros actores, incluida la institucionalidad. Pero también es fundamental que el gobierno nacional asuma el compromiso y entienda que los pueblos indígenas de Colombia deben ser vistos como actores claves para el desarrollo territorial y no como un mero obstáculo para los intereses de las élites económicas.

Por un lado, grupos armados organizados, reductos del paramilitarismo, disidencias de las FARC y otros actores, hostigan a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios en aras de intereses relacionados con los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales. Pero también las fuerzas del Estado estigmatizan y criminalizan las luchas sociales de los pueblos indígenas y las autoridades no brindan garantías para la protección de la vida de los líderes.

En ese contexto, los liderazgos sociales de los pueblos indígenas son claves para darle voz a estas comunidades y mantener vigentes sus luchas en la agenda nacional e internacional. No obstante, en Colombia son constantes las denuncias de presiones, persecución y criminalización de líderes indígenas defensores de derechos humanos y de sus territorios.

Sumado a esto, la explotación de recursos naturales y la imposición de un modelo de economía extractivista también han afectado el tejido social de las minorías étnicas, sus modos de vida ancestrales y la sostenibilidad ambiental de sus territorios. Prevalecen las llamadas economías de enclave, que no necesariamente implican beneficios a las poblaciones nativas; por el contrario, tienden a profundizar las desigualdades, la pobreza y la contaminación, al tiempo que estancan la diversificación de las economías locales.

A diferencia de lo que opinan algunos sectores políticos y terratenientes, las minorías étnicas del país tienen tierras, pero no alimento. Muchas de estas áreas son desiertos, selvas y reservas naturales, lo que limita su capacidad de usufructo. Entre las problemáticas más significativas de los pueblos indígenas en Colombia se encuentra la pobreza: Más de la mitad de los 1,37 millones de indígenas del país se encuentra en situación de pobreza estructural, según el PNUD.

