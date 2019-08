No transmita óxido

Seguirá siendo un trabajo largo y difícil que contribuye con cambios de estructuras mentales y sentimientos hostiles. No digo más sobre refranes porque “uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”, pero si les recomiendo las cartillas publicadas por http://www.redperiodistasgenero.org/cartillas-online/

Diferentes organizaciones de mujeres en el mundo trabajan (y trabajamos) para revolucionar la palabra, para llenar de contenido algunas y darle el sentido que le corresponde a otras, incluir, nombrar desde el respeto y la dignidad. “Cuando uno no sabe para dónde va cualquier bus le sirve”.

Las palabras se construyen y se cargan de sentido, se convierten en acción y por ello vale la pena revisar nuestro refranero, la construcción del discurso porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver” , “ni peor sordo que el que no quiere oír”.

Y, por supuesto, las mujeres no escapamos a esta recopilación de tanto amor. “Porque te quiero te aporrio”, dulzura que no puede publicarse a los cuatro vientos, así que “los trapos sucios se lavan en casa”. Menos mal que ya una tercera persona puede denunciar, existe en Colombia la Ley 1257 de 2008.

La cotidianidad no se aleja de la forma de hacer política, la alta política que define nuestras vidas y que con la práctica de quienes la ejercen, reproducen y refuerzan lo que a muchos ojos deben cambiar. “Quien parte y reparte, siempre se queda con la mejor parte” o “hecha la ley, hecha la trampa”.

“Loro viejo no aprende hablar”. Y la gente lo repite con el convencimiento que en la vejez no es posible obtener nuevos conocimientos y en consecuencia poco o ninguno puede ser su porte, por lo tanto, ¿para que invertir en ellos, en su bienestar? ¿cuál es el cuidado del Estado y los gobiernos para nuestros mayores? ¿estarán cayendo las familias en esa práctica europea de abandonarles?

“India patirrajada o “negro que no la hace a la entrada la hace a la salida” son racistas y excluyentes, que evidencian la no aceptación de etnias o culturas diferentes, de nuestras culturas ancestrales. “Sangre de tu sangre”.

Un refrán, dicho, adagio es una expresión de la cultura popular, pero no siempre de la sabiduría. Aunque sí dejan una moraleja que tiene que ver con el entorno en el cual se vive, cómo se piensa y se siente, que se han transmitido de padres a hijos e hijas y que bien vale la pena reflexionar sobre algunos.

