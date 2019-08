Obras por la paz, en deuda con la participación de las comunidades

·Es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

En el riesgo del seguimiento ciudadano, se identifican varias dificultades entre ellas se destaca la debilidad para el acceso a la información de la implementación de la estrategia, y la baja operatividad de los espacios de seguimiento ciudadano. Lo anterior se ha hecho evidente en la limitación de los sistemas de información para visibilizar el proceso de selección y contratación, la poca publicidad sobre los recursos destinados a la implementación de la estrategia, la debilidad en la respuesta a requerimientos de información. Al igual que los pocos escenarios de rendición de cuentas. Lo anterior no contribuye a generar garantías para el ejercicio de control social a la estrategia de las PIC.