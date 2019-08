Pagar por la fuerza y la justicia

En un clima como el reciente, en el que el Ejército Nacional ha estado en el ojo del huracán por denuncias de corrupción y desvío de dineros, entre otros, la opinión pública no puede dejar de percatarse de los pequeños detalles. En el acta de liquidación del convenio 12-006, con fecha del 31 de marzo de 2017, la minera Touchstone Colombia solicita que se ordene una investigación por el no aporte documental del certificado del ingreso al presupuesto por valor de 20 millones de pesos, que habían sido asignados a la Cuarta Brigada del Ejército, recientemente señalada por la Revista Semana por los “torcidos” que presuntamente ocurren al interior.

La pita se enreda más cuando estos convenios se celebran entre privados y la Fiscalía. Según los documentos obtenidos, ésta se compromete a adoptar “criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa”, es decir, la Fiscalía agiliza los procesos en los que Ecopetrol es la víctima en el caso. La abogada de DDHH Liria Manrique se pregunta “¿cómo no es esto un conflicto de intereses?” La empresa, por una parte, financia el funcionamiento de las estructuras de apoyo EDA de la

Aunque el primer registro que se tiene de estos convenios es de 1996, más de dos décadas después, en 2019 sigue siendo una tarea titánica la de acceder a esta información que debería ser totalmente pública. Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio construyeron una base de datos con 200 de estos convenios de cooperación , bajo el nombre de ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, que está disponible para la libre consulta. La investigación reveló, no sólo que más de 70 empresas del sector minero-energético firman estos acuerdos con el sector público, sino que los montos transados están entre los 22 y los 61.000 millones de pesos.