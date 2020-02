Podemos estar seguros de que el próximo año seguirán asesinando líderes sociales

Con esto, quiero señalar que hace falta poner en cintura al gobierno con la situación de las y los defensores de derechos humanos, la predicción que hicieron mis compañeras hace más de dos años sigue vigente y no ve que las medidas que se toman vayan a cambiar eso. Si bien en este momento se tramita una tutela que busca que los jueces supervisen las actuaciones del gobierno, lo cierto es que la situación no parece tener freno y seguirá así hasta el próximo año y quién sabe hasta cuando…

1.608 vulneraciones a un derecho reportadas, porque vale aclarar que no todas las vulneraciones se reportan, muestran que ese cuadro de una intervención excepcional para la protección de un derecho no es más que una fantasía en el caso de quienes defienden derechos humanos. Son más de tres vulneraciones al día. Esto desborda el accionar del estado por un margen absurdo. Por eso, no es de extrañar que haya quienes hablen de sólo un caso confirmado en lo corrido del año, el estado ni siquiera cómo confirmar los asesinatos al ritmo que estos ocurren.

Hay un gran número de derecho humanos que no subsisten sin intervención. Traigo de ejemplo el derecho a la restitución de las víctimas del conflicto armado. Para que este derecho se materialice, se requiere un despliegue institucional enorme, que esté bien coordinado, financiado y ejecutado. Tan grande y compleja es esta institucionalidad que no alcanzó ni de cerca su objetivo en el plazo que se había establecido y, según los estimados de nuestro observatorio, ni siquiera alcanzará a cumplirlo en los diez años adicionales que le dieron.

En fin, este no es el espacio (ni el escritor) para todas esas discusiones. Lo que pasa con esa expresión es que uno suele pensar en los derechos como cosas que se cumplen y que, por lo tanto, no necesitan tener defensores especializados. Si algo, llega un momento preciso en donde un derecho se ve vulnerado y se hace necesaria la intervención del aparato estatal para solucionar la vulneración concreta. Ojalá las cosas fueran tan sencillas.

El derecho a defender derechos es una de esas cosas que, al oirlas o leerlas, causan cierta confusión. ¿Cómo así que hay un derecho a defender derechos? Esta primera reacción de extrañeza y sorpresa puede llevar a que no se tome en serio ese enunciado. Pero leerlo con detenimiento y en nuestro contexto obligan a tomar otra actitud. El derecho a defender derechos humanos. Esto da para discusiones legales extremadamente variadas y profundas, del tipo ¿en qué consiste un derecho?¿Cómo se defienden? ¿Acaso las acciones como la tutela no se supone que están para que se protejan los derechos?