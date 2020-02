¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?

Las autoridades son reacias a dialogar, mucho más a llegar a acuerdos con la ciudadanía. Se han sentado a la mesa, no por iniciativa propia, sino porque se han visto obligados a hacerlo. La democracia funciona hoy en las calles. Y los gobiernos tendrán que entender -tarde o temprano- que ello es así. Han gobernado a sus anchas durante décadas. Pero ese círculo de poder se estrecha cada vez más. La participación ciudadana, más por la vía de la movilización que a través de canales institucionales, comienza a ser efectiva. ¿Será que las autoridades públicas y, en particular, el gobierno de Duque, mantendrán su misma actitud de autismo ante los reclamos ciudadanos?

Sin embargo, pronto llegó el desencanto. Los dispositivos de participación fueron perdiendo alcance y credibilidad. Por varias razones: porque ni el Gobierno nacional ni las autoridades departamentales y municipales hicieron lo necesario para que operaran como medios para hacer que la gente participara en las decisiones públicas. Pero también porque la gente los desconocía o no tenía interés en hacer uso de ellos, bien por indiferencia, bien porque les resultaba mejor acudir al intermediario político para que les resolviera sus problemas a cambio de su voto en las elecciones. O porque la mayoría de esas instituciones fueron diseñadas para consultar, no para concertar ni decidir.

La movilización del 21N, que llevó a las calles en todo el país a sectores organizados y a personas que espontáneamente participaron en la marcha o decidieron hacer sonar sus cacerolas durante varias noches, no es un acontecimiento aislado. Hace parte de una oleada de protesta que ha venido experimentado el país desde hace más de una década. Y que seguramente no va a parar. Es la expresión de disgusto, de desesperanza, de rabia y –en algunos casos- de impotencia que invade el ánimo de muchas personas que solo quieren vivir dignamente y que no ven cómo.