Sabiduría ancestral para tiempos difíciles

El capitalismo llega a los últimos rincones para arrasar con todo lo que no encaje en sus sistema pero la tarea no es solo resistir sino enfrentarlo con propuestas y la sabiduría ancestral.

Para los Murai el desarrollo social debe ser sostenible desde un conocimiento generacional “para vivir la vida no para recibir un título o un cartón, no hay que poner la razón por delante de la intención y el corazón”, expresa con una sonrisa este abuelo del conocimiento.