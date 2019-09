Si escucháramos a Rosa

La realidad de hoy nos convoca a todos a estar más firmes y decididos a fortalecer la implementación de la paz territorial, porque como dijo Rosa, si nos quedamos quietos podemos perdernos en la cadena de la muerte. El sentido patriótico de colombianos nos debe convocar a no aceptar perdernos en el camino que iniciamos.

Rosa, mujer víctima de Bojayá que perdió a un hijo y a su madre durante la masacre, me dice ahora: "si Bojayá, con todo el dolor se hubiera quedado quieta, Colombia se hubiera perdido". Ahora que la paz está en peligro debemos oír también los discursos de quienes apostamos firmemente por ella. Debemos escuchar a Rosa. Debemos, a pesar de tanto dolor y pesimismo, no quedarnos quietos.

Es peligroso que el discurso esté otra vez a punto de caer en manos de los victimarios, es demasiado peligroso que en Colombia entremos nuevamente a normalizar la guerra y perdamos el horizonte y el lenguaje de construcción de la paz. Es peligroso que se cierre el espacio para las otras voces, diversas, múltiples, complejas, las voces de quienes no hicimos ni vamos a hacer nunca la guerra. ¿Por qué son de primera plana las escandalosas declaraciones de Márquez o las salidas de todo de Uribe, pero no hay micrófonos para las víctimas?

Después, los micrófonos apuntaron a la cabeza del expresidente Álvaro Uribe, quién no ha descansado ni un solo día llamando una y otra vez a sepultar el acuerdo de paz, ahora lo hace bajo el pretexto de que la deserción Márquez y Santrich es una consecuencia natural del proceso. Más seguridad, piden sus seguidores, más inversión militar y planes contrainsurgentes, más fumigaciones con glifosato, más guerra y sufrimiento para nuestras comunidades, en resumen.

Durante los tiempos más duros de la confrontación en el Chocó, los paramilitares quisieron cortar las líneas de abastecimiento de la guerrilla y decretaron un bloqueo del río Atrato. ¿Alguien cree que puede sujetar un río, detener su curso y cortar su corriente? La guerra pudo hacerlo, porque un río es mucho más que agua que corre: también es gente que vive y anda por él, gente que pesca y come a su lado, gente que se enamora al vaivén de la corriente.