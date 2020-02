Somos todos, somos todas

Cuando llamamos a una salida negociada del conflicto armado pensamos en esos líderes y en esas comunidades, para las cuales la paz es la única garantía de no repetición. Por eso la implementación eficaz e integral del acuerdo de paz es la mejor forma de reparar tantos daños causados por el conflicto. A todos los colombianos los llamamos a exigir junto a nosotros una paz total, una paz completa. No queremos seguir siendo esa noticia que sólo habla de abandono y muerte: queremos ser parte de la Colombia en paz y reconciliada.

Esta misma semana varios líderes me manifestaron con suma preocupación que la llegada de un nuevo grupo de disidentes de las extintas FARC a la zona costera de Nariño provocó el desplazamiento de casi 4.000 personas en la región de Roberto Payán. Los pobladores temen el inminente choque con las estructuras residuales del frente Oliver Sinisterra y las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico, que controlan rutas y cultivos de coca en todo el Pacífico sur. Esto ocurre ante la mirada impávida del gobierno nacional que no concretó los planes de sustitución de cultivos acordados en La Habana y programa de protección colectiva a comunidades vulnerables. Aquel era el primer paso necesario para superar las dinámicas violentas generadas por las economías ilegales en Nariño.