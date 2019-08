Sustitución de cultivos: una alternativa que no se debilitó

El Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) carecía de una estructura operativa y de un esquema sobre las diferentes áreas y los roles asignados. Se encontraron 107 acuerdos colectivos suscritos. Los acuerdos colectivos reportados no tuvieron una estructura unificada ni un formato definido para tal fin. Adicionalmente, el PNIS fue recibido sin un modelo de gestión de la información.

Recibimos un programa fruto de vinculaciones sin planeación ni financiación. No se dieron las contrataciones para que las diversas etapas de asistencia técnica y productos sustitutos fueran posibles. Pero con tenacidad y gran responsabilidad, durante este primer año hemos trabajado para sortear los problemas heredados.

