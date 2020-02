Una oficina de papel para el campesinado

Si juzgamos por la visibilidad del Grupo de Asuntos Campesinos en términos institucionales, el panorama es aciago. Si alguien desea saber sobre su existencia, sus funciones, o actividades, no podrá tener una respuesta a partir de su búsqueda en la página web del Ministerio, allí no hay ninguna mención a su existencia, e incluso resulta imposible rastrear virtualmente la resolución que le creó.

Que los campesinos y campesinas en Colombia enfrentan menores posibilidades de acceso a la tierra, la salud, la educación, los servicios básicos y, en general, a todo tipo de oportunidades, no es una novedad y no parece estar en discusión. Llevamos décadas intentando crear entidades que trabajen directamente para cambiar esta realidad. Uno de ellos se dio en 1993, durante los debates en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.