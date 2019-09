Una paz con altibajos en el posacuerdo, pero sin reversa

El rearme de Iván Márquez, las disidencias de las FARC y su posible alianza con el ELN, generan preocupación y zozobra; y fortalecen la postura de los opositores al proceso de paz. No obstante, también puede convertirse en una oportunidad para que los sectores sociales y políticos afectos a la paz trabajen con más ahínco en su defensa; y para que sectores indiferente valoren el proceso de paz y decidan prevenir el retorno a la confrontación armada. También, y seria deseable, para que el gobierno asuma un rol protagónico en la implementación del acuerdo de paz, facilitando la transición del país y los excombatientes a la paz.

Tal vez, por estas realidades esperanzadoras, la paz inacabada y perfectible alcanzada con el acuerdo de paz, aunque enfrenta altibajos no da marcha atrás. Ella se ha empoderado en los 10.000 excombatientes comprometidos con el cumplimiento de dicho acuerdo, y en sectores sociales y políticos que se empeñan en defender la paz.

Cada ETCR ha desarrollado una personalidad propia y con las uñas ha sacado adelante significativos proyectos. En el ETCR de Caldono en el Cauca, han cultivado 40 hectáreas con aguacate Has, otras tantas con tomate de árbol y las mujeres desarrollan su proyecto “hilando la paz”; y en el ETCR de Agua Bonita en Caquetá, con su alta producción de piña, han probado que este departamento también tiene una vocación agrícola, han apropiado formas ancestrales de cultivar la tierra y cuentan con un proyecto de cultivo de peces y con una despulpadora. Se agrega a los anteriores, el Café gourmet de la Esperanza del ETCR de la Elvira en el Cauca; la cerveza “la roja” del ETCR de Icononzo en el Tolima; el proyecto ecoturístico del ETCR de Tierra Grata en el Cesar; y los frutales que sacan adelante en el ETCR de Llano Grande en Dabeiba. Además, en todos ellos se han abierto guarderías para niños concebidos en los tiempos de paz y para los que se han reencontrado con sus madres luego de estar separados durante los tiempos de la lucha armada.

Construir la paz en la fase de transición, que comienza a partir de la firma de los acuerdos de paz y va hasta su implementación, y que conocemos como posacuerdo, no es nada fácil. Como lo enseñan procesos de paz en otros países, implica una labor de mediano y largo plazo, muy exigente, de gran calado, y sujeta a altibajos. Compromete a plurales actores, diversos escenarios y se abre paso en contextos polarizados, entre sectores afectos y desafectos a estos procesos de paz y a los acuerdos producto de los mismos.