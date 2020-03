Una pedagogía por la paz que dignifique a las víctima

Mientras que a la frustración de las víctimas se le contesta con un buen rendimiento, el potencial transformador de justicia, especial o no, es decir transicional o no, reside también en desestigmatizar haciendo pedagogía sobre los casos de las víctimas del conflicto armado. Enfrentarnos a los testimonios de los comparecientes ante la JEP, por ejemplo, lleva a que poco a poco, se les devuelva a las víctimas su lugar en la sociedad como sujetos de derechos. Las víctimas no son extraños que sufren porque les tocó o porque “dieron papaya”.

En una entrevista reciente, el magistrado Alejandro Ramelli de la Sección de Ausencia de Reconocimientos de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas de la JEP aseguraba que “se necesitan resultados’ porque ‘la confianza de las víctimas se gana con resultados, no con pedagogía’ Efectivamente, en el lanzamiento del Observatorio de la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas, Héctor Angulo, víctima acreditada en el Caso 01, secuestro, decía que ya pasaron por “la escuela de todos los procesos, por la Fiscalía, por la Justicia y Paz’ y ahora tienen “la fe puesta en la JEP”. Los cuerpos de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, sus padres, presuntamente secuestrados y asesinados por integrantes del antiguo Frente 53 de las FARC, no han sido encontrados y su hijo espera que, entre los mecanismos que surgieron del Acuerdo de Paz, la JEP dé “algo de cierre a esta pesadilla”.

Culpar a la víctima es un amuleto. “Algo habrán hecho” se dice en Latinoamérica a las víctimas de violaciones de derechos humanos desde los primeros golpes de estado de los años 60, lo que en Colombia llamaríamos “dar papaya”. El argumento es decir que eso no le pasaría a uno que no es bobo ni se deja manipular para “meterse en esos problemas.” Así también nos alejamos de tomar una posición a favor de las víctimas y nos libramos de comprometernos con el extraño que sufre -como lo llama Juan Ricardo Aparicio (2012) en su texto Rumores, residuos y estado- para evitar ponernos en riesgo nosotrxs mismxs.