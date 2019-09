Exigir el cumplimiento de las políticas de Estado, entre ellas el Acuerdo de Paz, es rechazar la imposición de una utopía mínima de la paz. Las transformaciones que requiere el Estado para evitar un nuevo ciclo de violencia deben conducirse en la utopía de la paz, que el gobierno ha denominado paz con legalidad, y no en la formula fracasada de la guerra. La representación ideal de la sociedad colombiana debe partir de una narrativa amplia sobre su futuro y no sobre sus mínimos o sus fracasos.

La utopía incorporada en el Acuerdo de Paz no promueve una idea de mínimos. Cumplir el Acuerdo no es apoyar solamente a los excombatientes que continúan atendiendo los compromisos derivados de este, sino la realización de una imagen transformadora de la realidad para impedir que las condiciones que alimentan la guerra puedan darle la velocidad necesaria para revivirla.

Desde hace algunas semanas, especialmente desde el anunció de un minúsculo grupo de exintegrantes de las FARC-EP de rearmarse, buena parte de la opinión pública se ha concentrado en exigir el cumplimiento del Acuerdo respecto de la mayoría de aquellos excombatientes que continúan en el proceso de reincorporación. Esta idea me pareció desde un principio racional, pero compleja porque reduce el Acuerdo de Paz a un planteamiento mínimo, aunque necesario, y se deja de lado su estructura completa. Sería como aceptar recibir solo un medicamento de seis recetados por el doctor para combatir una enfermedad grave.

Las transformaciones requeridas tienen una finalidad clara: terminar de manera definitiva con el conflicto armado, eliminar las condiciones que lo soportaron durante décadas y evitar su repetición. Por estas razones, el cumplimiento del Acuerdo de Paz no es la concentración de esfuerzos institucionales para cumplir uno o algunos puntos de este, sino la comprensión sistemática de su contenido hacia una sociedad ideal que disfrute de la garantía de sus derechos y renuncie a la violencia como vía para resolver las diferencias.

El Acuerdo Final incorpora la utopía de la paz soportada en seis pilares: reforma rural integral, apertura democrática, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, derechos de las víctimas e implementación y verificación. Esta utopía, creada en suma por todas las instituciones, garantes y personas vinculadas en la negociación de paz que duró un poco más de 4 años, incluyó una representación del futuro deseable del país con transformaciones sustanciales y no una idea mínima de las condiciones para alcanzar la paz.