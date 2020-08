Actores hacen homenaje a los líderes sociales que siguen luchando en el país

Once actores y actrices y la plataforma Defendamos La Paz decidieron hacerle un homenaje a los líderes sociales que día a día siguen defendiendo los derechos de sus comunidades, a pesar de las amenazas e intimidaciones. En cortos videos reproducen lo difícil que es esta labor, pero también las razones que tienes los líderes para seguir adelante.

“Miren, yo estoy en contra de mostrar al líder social como la víctima vulnerable. Me gustaría decirles a las nuevas generaciones que no tengan miedo, aunque, hombre, claro que hay que tener miedo, pero también hay que tener coraje. Yo sé que hay muchos jóvenes en las universidades que están empezando a ponerse la camiseta. No para hacer una lucha armada, sino una lucha de amor. Entonces es también pa’ decirles que, en este escenario tan desesperanzador, también hay que tener esperanza”.

El actor colombiano Santiago Godoy interpreta estas palabras, provenientes de la experiencia y boca del líder social Andrés Chica, representante de la Fundación Cordobexia. Desde allí ha denunciado la corrupción en Córdoba, la presencia de grupos armados en la zona y los asesinatos a sus compañeros, también defensores de derechos humanos. Así lo hizo con el asesinato de María del Pilar Hurtado el 21 de junio de 2019 en Tierralta, el mismo municipio del que Chica tuvo que salir por amenazas en contra de su vida tras denunciar el hecho.

Ni Chica ni ningún otro defensor y defensora de los derechos humanos en el país quiere sumarse a la lista de líderes asesinados en Colombia: 442 van desde la firma del acuerdo de paz según Somos Defensores. Es contradictorio que los amenacen por alzar la voz, la misma que tienen que usar las veces necesarias para darle a conocer al país que sus vidas están en riesgo, que no tienen protección, pero que seguirán en esa defensa.

Un grupo de personas que hacen parte de la plataforma Defendamos la Paz, entre ellos, actores y actrices colombianas, decidieron hacer un reconocimiento al trabajo de los cientos de líderes sociales que están vivos y continúan aguerridos en la defensa de la paz y los territorios. Así, como lo cuenta Daniela Cristo, también actriz y una de las personas que convocó este reconocimiento, el propósito es hacerles un homenaje en vida, no cuando ya fueron asesinados y no hay nada que hacer.

Junto a diez actores más, algunos en Colombia y otros en Inglaterra, se organizaron para interpretar y grabar en cortos videos los testimonios de seis líderes sociales: Andrés Chica, Arnobi Zapata, Gloria Luna, María Carvaval, Vidalia Huertas y Guillermo Pérez.

A lo largo de una semana, Daniela se encargó de contactar a estos líderes con la ayuda de Gloria Nieto y Andrés Chica, para hacerles tres preguntas: porqué luchan, cómo esa lucha a afectado su entorno familiar y cuáles son sus temores. De esos testimonios redactó un guion para que los actores fueran un vehículo de sus palabras y experiencias.

Se encontró con la parte oscura que hay detrás de una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos. No solo son las amenazas constantes, la sensación de inseguridad y desconfianza, también la afectación en sus relaciones sociales y familiares. Algunos le aseguraban la dificultad que tiene para conseguir una pareja estable, porque les no aguantan el peligro en el que están constantemente. Otros, en su mayoría las lideresas, tienen que enfrentar las amenazas a sus familias, a sus hijos, y el tener que equilibrar las tareas del hogar con el liderazgo social en sus comunidades.

“Claro que me da miedo que me asesinen, uno es consciente del país en el que vive. Pero uno de mis más grandes temores es tener que separarme de mi familia. A mí me han asesinado hermanos, tíos, primos, y eso duele. por eso a veces no demuestro sentimientos hacia la gente que quiero, porque después me da muy duro. Pero mi llamado a los líderes es que toca seguir adelante porque ya hemos logrado mucho”, dicen Sebastián Orjuela, interpretando a Arnobi Zapata, líder campesino del sur de Córdoba, y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

“Tengo sobrinos que hace 20 años no los veo por qué por ser líder podían matar a mi familia. Hasta mataron a muchos por tener el mismo apellido que yo, pero no eran mis parientes. Uno siempre vive con miedo. Mire, mi aspiración es reflorecer este proceso de paz, que se pare ya este genocidio contra los líderes, pa´ tener fe en que no vamos a ser una lista más de la historia”, cuenta María Carvajal, lideresa social, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, interpretada por Mariana Aristizabal, Johana López y Viviana Hernández.

A pesar de los temores y lo difícil de esta labor, en los testimonios de los líderes y lideresas también existe el vigor para continuar trabajando por sus comunidades, por su territorio o por el medio ambiente:

“¿Por qué lucho? Bueno, yo estoy luchando para defender el territorio Chocoano de todas sus amenazas, tanto legales como ilegales. lucho por la mujer chocoana, por el empoderamiento político, económico y social de la mujer negra-como yo- la mujer indígena y la mujer mestiza, para que tengamos un relacionamiento sano con los hombres y realicemos trabajos con ellos”, dicen las actrices Nina Caicedo y Danny Castro en el homenaje que le hacen a Gloria Luna, integrante de la Red Interdepartamental de Mujeres Chocoanas.

El pasado 26 de julio, Defendamos la Paz y los actores Víctor y Helena Mallarino también visibilizaron historias de líderes y lideresas asesinados desde la firma del acuerdo de paz junto con 17 actores, como una forma de despertar conciencia en el país sobre la importancia de estos colombianos. Esta vez, como había mencionado Daniela Cristo, el homenaje es en vida.