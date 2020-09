“Decir que no hay plata para la paz, también es hacer trizas el acuerdo”: Mauricio Jaramillo

El miembro del secretariado de la antigua guerrilla de las Farc habló sobre el futuro del pacto de La Habana, alcanzado en noviembre de 2016, y de los últimos pronunciamientos de Iván Márquez y “El Paisa” sobre su desaparición de las zonas de reincorporación.

Jaime Alberto Parra, también conocido como ‘El médico de las Farc’, habla de los últimos pronunciamientos que, desde el anonimato, han hecho Iván Márquez y “El Paisa”. El primero, el negociador de la exguerrilla en La Habana y, el segundo, uno de los comandantes de guerra más fuertes del otrora Bloque Oriental de las Farc. Fue el comandante histórico de la columna móvil Teófilo Forero de esa guerrilla.

Aunque esta semana enviaron una carta a la comisión de paz del Senado, su paradero sigue siendo incierto. Parra, confiesa que el partido Farc se aparta de las opiniones individuales (en las que Márquez cuestiona la implementación del acuerdo de paz) y ratifica que está dispuesto a defender el pacto de Cuba. Actualmente es el encargado de buscar a los muertos de la guerrilla desaparecidos en el conflicto. No está en el Congreso, pero fue un integrante del entonces Secretariado de la insurgencia.

¿Qué piensa de las pruebas que ha presentado la Fiscalía contra Jesús Santrich?

Tenemos experiencia en el caso Simón Trinidad. Lo que le hicieron a Santrich es un montaje. A Simón cuántas cosas no le han ofrecido y le han hecho para que se arrodille y diga que las Farc son una mentira. No, Simón no. Dijo: yo soy fariano y nadie puede doblegar la voluntad. Ahora le pretenden doblegar la voluntad del partido.

¿Qué sucederá si el Gobierno de Iván Duque extradita a Santrich, aún sin el visto bueno de la JEP?

En la memoria del pueblo colombiano no cabe duda de que todo es un montaje, a pesar del ruido mediático contra Santrich y la Farc. No es posible que se lleven a Santrich, pues el mismo fiscal Martínez dijo que no tenía pruebas, ¿Y así se lo van a llevar? El fiscal no se puede meter en la jurisdicción especial de paz, es un acuerdo con el Estado. No obstante, se mete y trata de incidir para que haya cambios y presiones contra la izquierda.

La JEP justamente está creada para dirimir este tipo de controversias. ¿Qué tan garante ha sido del proceso hasta el momento?

Es una justicia hecha para un momento definido que es una confrontación de clases. Es la única en el mundo y se pactó con el Estado. Allá estaban los juristas y todos los delegados del gobierno para discutir este tema. Por nuestra parte, llamamos a todos los políticos y los invitamos a La Habana, a conversar porque la verdad de nosotros no es, la verdad hay que buscarla por todas las puntas y elaborarla desde los territorios.

¿Ya se reunió el partido FARC con el presidente Iván Duque?

Ya lo invitamos, pero todavía no se ha dado. De hecho, comenzamos a hablar con su gabinete. Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) ya habló con la Ministra de Gobierno y con el Alto Comisionado para la Paz. Y nos dijeron: “en todo caso, nos entregaron un proceso desfinanciado”, lo que equivale a decir que van a hacer trizas el acuerdo. Decir que no hay plata para la paz es hacer trizas el acuerdo de La Habana.

Finalmente, ¿cuál es el mensaje para el nuevo Gobierno y el país que quiere la paz?

La guerra con las Farc terminó y en el Hospital Militar no hay muertos por la confrontación. Ahora, quieren una guerra con Venezuela cuando saben que en el Ejército de ese país en 10 minutos destruye lo fundamental de la economía colombiana. Para qué un poco de helicópteros de esos que valen como 10.000 mil dólares cada vez que le van a hacer un ajuste a un tornillo. Entonces son gastos innecesarios que deberían ir encaminados en construir la paz de todos los colombianos.

