Hace más de 72 horas están incomunicadas internas trasladadas por el Inpec

Nicolás Sánchez Arévalo / @ANicolasSanchez

A Alejandra Méndez, Lina Jiménez y Lizeth Rodríguez, procesadas por el atentado al centro comercial Andino, no las han dejado comunicarse con sus familiares ni abogados. Fueron trasladadas a la cárcel Picaleña (Ibagué) el pasado martes. Hay otras internas sobre las que no se conoce su paradero. Inpec no se quiso pronunciar.