Iván Márquez, "Santrich", "El Paisa" y "Romaña" vuelven a la guerra

Redacción Colombia 2020

Tras un año de su desaparición del Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá), el exjefe negociador de paz, Ivan Márquez, volvió a aparecer, esta vez en un video publicado ayer en el canal de Youtube que dura 32 minutos, para anunciarle al mundo que nace una nueva guerrilla producto de lo que él denomina en su intervención “la traición al Acuerdo de Paz”, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en Cuba, a finales de 2016.

“Desde el Inírida que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, anunciamos al mundo que ha comenzado una nueva Marquetalia bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana… La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida, por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando con los de abajo y desde abajo en el ámbito político y social”, dijo Márquez en su discurso que leyó al lado de "Jesús Santrich".

El video se publica exactamente dos meses después de que el excongresista por el partido FARC, "Jesús Santrich", dejara atrás su esquema de seguridad y desapareciera en la madrugada del 30 de junio del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en Cesar, poco antes de la fecha de indagatoria que le dio la Corte Suprema de Justicia en el proceso en su contra y pedido de extradición por el delito de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

En el video también aparecen los exjefes guerrilleros que se habían alejado del proceso de paz hace unos meses, argumentando falta de garantías físicas y jurídicas, tales como, Enrique Marulanda, Aldinever Morantes, Henry Castellanos (Romaña), Iván Merchán, entre otros, excomandantes de frentes y columnas durante varias décadas de conflicto armado.

“Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del Eln y con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas que tremó la patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas para seguir operando en las profundidades de las selvas remotas, no, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor, los sueños de vida digna y de buen gobierno que suspiran la gente del común”, expresó Márquez en su discurso.

Durante su intervención, Márquez también mencionó las razones por las que volvieron al monte y retomaron las armas. “Desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón. En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los exguerrilleros muertos en medio de la indolencia e indiferencia del Estado… Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas”.

De otro lado, planteó algunas características de la nueva guerrilla y su forma de operar. Afirmó que se desmarcan de las retenciones con fines económicos, es decir, del secuestro. Sin embargo, anunció que dialogarán con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país para "financiar" la nueva rebelión que anunciaron al mundo. “La única imputación válida para la financiación de la rebelión será la que se aplique a la economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas”, puntualizó.

Igualmente, criticó el papel del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, de quien dijo no hizo nada para evitar que “hicieran trizas el Acuerdo de Paz”. “Tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos de mejoramiento de vida en el campo han quedado por ahora en el olvido. Nada hizo Santos para impedir el hundimiento de la reforma política en el Congreso, sabiendo que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para la paz. Y para rematar sabotearon las circunscripciones especiales de paz para que las víctimas tuvieran voz en el Congreso”.

Del mismo modo, en su discurso le atribuyó lo que llamó “la derrota de la paz”, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a “algunos congresistas de la derecha de Uribe y Duque” y al embajador de Estados Unidos en Colombia, quienes comandaron ese propósito, afirmó. “Logrado lo que querían, que era la entrega de las armas, conscientemente hicieron trizas el Acuerdo de Paz despedazando, como dicen los uribistas, ese maldito papel”, enfatizó.

Por ahora, no se sabe con cuántas personas armadas cuenta esta guerrilla, tampoco qué pasó con otros excomandantes guerrilleros que no aparecieron en el video, como Gentil Duarte, quien se apartó del proceso de paz antes de la dejación de armas y quien habría ayudado al rearme de lo que se conoció en la guerra como el Frente Primero. Tampoco se sabe cómo operarán y si tendrán el respaldo de la guerrilla del ELN en ese propósito.